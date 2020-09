In den kommenden Tagen hätte in Odense die zuvor bereits zwei Mal verschobene Team-WM stattfinden sollen. Doch auch Termin Nummer drei wurde pandemiebedingt gecancelt. Die Dänen waren von der Entscheidung des Weltverbandes nicht sonderlich angetan. Der Ausrichter glaubt, der Weltverband (BWF) sei vor den mächtigen asiatischen Landesverbänden eingeknickt. Ein Offizieller sprach von einem „Desaster für unseren Sport“.

Marc Zwiebler , seit drei Jahren in der BWF-Athletenkommission, räumt ein, dass er „ein bisschen zwischen den Stühlen“ sitzt. Als ehemaliger Top-Ten-Spieler kann er den Frust im Gastgeberland verstehen – und noch viel mehr den der Aktiven, „die seit einem halben Jahr keinen Wettkampf bestritten haben. Die danach lechzen, dass es endlich wieder losgeht“. Andererseits versteht er auch die Sportler und Funktionäre in Fernost: „Die wollen ja teilnehmen, sie dürfen nur nicht.“ In der Regel seien es Politik und Gesundheitsbehörden, die den Spielern die Reise nach Europa untersagen. Dass die Asiaten die BWF am Gängelband führen, erscheint Zwiebler da nicht schlüssig.

Und selbst wenn: „Welchen Wert hätte eine WM, der der Großteil der Favoriten fernbleibt?“ Mit Indonesien, Südkorea, Thailand und Taiwan hatten vier Top-Nationen bereits vor der neuerlichen Verschiebung ihr Kommen abgesagt, laut Zwiebler gab es weitere Wackelkandidaten.

Efler versteht beide Seiten

Linda Efler hat ebenfalls „Verständnis für beide Seiten“. Seit Monaten ohne Ziel vor Augen zu trainieren, da ein Turnier nach dem anderen gestrichen wird, sei „sehr frustrierend“. Aber: „Nur deshalb bei einer Weltmeisterschaft gut abzuschneiden, weil die Stärksten fehlen, wäre für uns Sportler auch nicht prickelnd.“ Die Nationalspielerin in Diensten des SC Union Lüdinghausen hofft, dass wenigstens die Denmark Open 14 Tage später an gleicher Stelle sowie die Saar-Lor-Lux-Open Ende Oktober in ihrer Wahlheimat Saarbrücken wie geplant über die Bühne gehen.

Auch den Bundesligastart sehnt Efler herbei. Wenngleich es diesbezüglich laut Union-Teammanager Michael Schnaase noch „tausend Fragezeichen gibt. Unser erstes Spiel ist am dritten Oktoberwochenende in Schorndorf. Wer weiß denn, wie sich bis dahin das Infektionsgeschehen in Bayern entwickelt?“ Die Dinge länger als drei, vier Wochen im Voraus zu planen, „ist derzeit unmöglich“.