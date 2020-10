Viertes Spiel, vierter Sieg: Auch Adler Buldern vermochte die Erfolgsserie des SV Fortuna Seppenrade nicht zu stoppen. Die Elf von Mahmoud Abdul-Latif setzte sich bei dessen Ex-Klub mit 3:1 (0:0) durch. Allerdings sei es ein ganz hartes Stück Arbeit für seine Mannen gewesen, berichtete der Coach nach dem Schlusspfiff. Zumal drei seiner Schlüsselspieler – Tammo Harder, Kapitän Bastian Blechinger und Achim Wischnewski – angeschlagen in die Partie gegangen waren.

Nach torloser erster Hälfte verwandelte Ex-Profi Harder einen „Fifty-fifty-Elfer“ (Abdul-Latif), Blechinger und der Bulderner Goran Mikic waren einander im Sechzehner der Hausherren ins Gehege gekommen. Ärgerlich der Ausgleich: Der Ball sei vorher „eindeutig im Aus“ gewesen, so der Trainer der Gäste, der freilich den eigenen Leuten den Vorwurf nicht ersparte, „dass acht Mann auf den Pfiff gewartet und die Arbeit eingestellt haben“.

Mehr gab es aus Besuchersicht indes nicht zu meckern. Für Finn Arns hatte Abdul-Latif sogar ein Extralob übrig: „Finn hat sich in der zweiten Hälfte die Bälle im defensiven Mittelfeld abgeholt, hat viele Zweikämpfe gewonnen und die Nebenleute immer wieder in Szene gesetzt.“ Zudem glänzte Arns, nach Doppelpass mit Blechinger, als Torschütze zum 2:1. Die Entscheidung besorgte Michel Lüling, der Tammo Harders scharfe Flanke am zweiten Pfosten per Kopf verwertete.

Fortuna: Hegemann – Tüns (46. Höning), Holtermann, Autering, Thiering – Wischnewski (77. Ernst), Blechinger – Hülk (67. Lüling), T. Harder (90. Bielawski), J. Harder – Arns. Tore: 0:1 T. Harder (48./FE), 1:1 Olbrich (58.), 1:2 Arns (62.), 1:3 Lüling (70.).