Mit einem 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den RC Borken-Hoxfeld haben die Fußballerinnen von Fortuna Seppenrade ihren zweiten Dreier der Saison eingefahren. „Es war ein verdienter Sieg“, war Trainer Gilbert Oesteroth nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden.

Zwei Treffer von Neuzugang Klara Krebber brachte die Gastgeberinnen in Hälfte eins mit 2:0 in Front. Treffer Nummer eins ging ein faustdicker Fauxpas von RC-Keeperin Jule Reining voraus. Sie schoss ihren Abschlag direkt auf Krebber, die den Ball volley ins Tor beförderte (13.). „Das war gar nicht so einfach“, so Oesteroth. Knapp eine Viertelstunde später nahm die Ex-Unionistin einen langen Pass aus der eigenen Hälfte auf, tankte sich bis zum Strafraum der Gäste durch und zog ab – 2:0 (27.).

Nach dem zweiten Gegentreffer mussten die Borkenerinnen wohl oder übel auf mehr Offensive umschalten und taten das auch. Sonderlich gefährlich wurden sie dabei aber nicht. Am brenzligsten für Seppenrade war ein 18-Meter-Schuss, den Keeperin Leonie Manitz zur Ecke abwehrte (33.). Das war es aber auch schon mit der RC-Abteilung Attacke.

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel spielte Marie Strotmann durch die gegnerische Gasse auf Marie-Theres Krusa, die sich die Ecke aussuchen konnte. Das 3:0 war bereits die Vorentscheidung. Lena Richter-Kortenbusch hätte den vierten Treffer nachlegen können, traf nach Pass von Emma Bahlmann aus der U 17 von Fortuna das Außennetz.

Mit dem deutlichen Sieg haben die Seppenraderinnen nicht nur etwas für ihr Torverhältnis getan, sondern sind auch auf den neunten Platz in der Bezirksliga-Staffel 5 geklettert.

Fortuna: Manitz – Tüns, Haschmann (59. Sibbel), Kück, Strotmann – Goerdel (46. Richter-Kortenbusch), Sauer (81. Schöler, Krusa, Lojack, Bahlmann – Krebber.