„Wo wir am Saisonende stehen, ist schwer vorherzusagen“, sagt Thomas Oesteroth . Und: Nein, der Aufstieg zähle auch jetzt nicht zu den erklärten Saisonzielen von Fortuna Seppenrade , betont auf Nachfrage der Co-Trainer von Fortuna Seppenrade. Die Antwort hätte auch anders lauten können, denn der A-Ligist hat nach fünf Siegen erst am vergangenen Wochenende die erste Saisonniederlage kassiert: ein unglückliches 0:1 bei der DJK SF Dülmen, wo die klar überlegenen Gäste etliche Chancen nicht nutzen konnten. „Mit dem guten Saisonstart haben wir nicht gerechnet und sind natürlich trotz der Niederlage in Dülmen unter dem Strich auch sehr zufrieden“, gibt der Assistent von Mahmoud Abdul-Latif die Stimmungslage an der Reckelsumer Straße wieder.

Dennoch spreche einiges dagegen, dass die Schwarz-Gelben nun zu den Top-Favoriten der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld zählten, listet Oesteroth auf: Zum einen die Liga-Schwergerichte Darfeld, Nottuln 2 und Osterwick, gegen die die Fortuna allesamt noch anzutreten hat. Spitzenreiter Turo Darfeld hat alle seine sieben Spiele bisher verloren, und auch GW Nottuln 2 sowie Westfalia Osterwick könnten ein starkes Wörtchen im Meisterschaftsrennen mitsprechen. Zudem habe die eigene Mannschaft zwei ihrer fünf Siege erst in der Nachspielzeit klar gemacht, gibt Oesteroth zu bedenken.

Dennoch ist der Seppenrader Co-Trainer weit davon entfernt tiefzustapeln, wenn es um die von ihm und Chefcoach Mahmoud Abdul-Latif betreute Mannschaft geht. Das Team verfüge zweifelsohne über eine gute Qualität, vor allem im Sturm. Finn Arns, Michel Lüling und Co waren schon vor der Saison eine starke Abteilung Attacke. Nun, mit der Verpflichtung von Ex-Profi Tammo Harder, der drei Jahre lang unter Trainer David Wagner für Borussia Dortmund 2 in der dritten Liga knipste. 21 Treffer haben die Seppenrader in fünf Spielen gelandet, nur bei der DJK Dülmen wollte und wollte das Spielgerät nicht über die Linie.

Doch die eine Niederlage werden Abdul-Latif und Oesteroth als klassische Momentaufnahme verschmerzen. Stärker ins Gewicht wird langfristig wohl fallen, dass Michel Lüling in nächster Zeit öfter ausfallen wird. Er studiert in Köln und wird in Zukunft zumindest nicht zum Training unter der Woche zur Verfügung stehen. Was Einsatzzeiten am Wochenende naturgemäß eher einschränkt.