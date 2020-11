Yvonne Li nicht nur auf dem Court stark

Gleich am Morgen nach dem Finale von Saarbrücken hat sich Yvonne Li via Facebook gemeldet. Was jetzt nicht so ungewöhnlich ist, immerhin zählen das Erreichen des Endspiels bei den Saar-Lor-Lux-Open und der sportlich noch hochwertigere dritte Platz zuvor bei den Denmark Open zu den bis dato größten Erfolgen der 22-Jährigen. Es wurde dann aber keiner dieser „Zwei Mal Podium – yeah!“-Posts, wie ihn Spitzensportler sonst absetzen, sondern ein sehr langer, bemerkenswert reflektierter Beitrag, in dem Li auch jene nicht zu erwähnen vergaß, denen es gerade nicht so gut geht. Die um ihren Job und ihre Gesundheit fürchten.

„Relativ spontan“ habe sie die Zeilen verfasst, erzählt Li. Sie sei halt „dankbar dafür, wieder an Turnieren teilnehmen zu können. Die Menschen, die dort mit viel Leidenschaft im Einsatz waren, haben die Durchführung erst möglich gemacht. Ich bin froh, dass ich denen mit meinem guten Abschneiden etwas zurückgeben konnte.“ Gleichzeitig mag die Lüdinghauserin kein Aufhebens machen um den vielfach gelikten, kommentierten und geteilten Beitrag.

Kraftraubende Matches

Lieber spricht die 22-Jährige über ihre jüngsten, fulminanten Auftritte auf dem Court. Etwa den Vorschlussrundensieg in Saarbrücken über die dänische Ex-Top-15-Spielerin Line Kjaersfeldt (13:21, 23:21, 21:15) – nach Abwehr von fünf Matchbällen. Oder die Drei-Satz-Erfolge in Odense über Kristin Kuuba (Estland) und Lianne Tan (Belgien), Schwester von Ex-Unionist Yuhan Tan – Matches, in denen sie viele Körner gelassen habe. So seien auch die anschließenden Niederlagen gegen Olympiasiegerin Carolina Marín (Spanien) in Odense und die Schottin Kirsty Gilmour (Saarbrücken) ein Stück weit erklärbar. Zumal beide „aggressiv und mit enormem Tempo“ agiert hätten.

Trotzdem überwiege eindeutig das Positive: Nach der langen Wettkampfpause und anhaltenden Kniebeschwerden sei sie ohne die ganz großen Erwartungen nach Skandinavien gereist und „vor allem froh, dass das Knie gehalten hat“. Jetzt ist erstmal wieder Pause (immerhin dürfen die Nationalspieler trotz des neuerlichen Lockdowns in Mülheim trainieren). Die Bundesliga setzt bis mindestens Januar aus, das erste von möglichen drei Turnieren in Bangkok steht in zehn Wochen an.

Ob die Lüdinghauserin dort startet, ist noch nicht raus: „Da die Weltrangliste seit April eingefroren ist, weiß ich gar nicht, ob mein 44. Platz überhaupt zur Teilnahme reicht.“ Und selbst wenn: 14 Tage Quarantäne, nur um dann womöglich jeweils in Runde eins gegen eine Top-Asiatin rauszufliegen, rechtfertige unter Umständen nicht den immensen Aufwand. Mehr dazu vielleicht ja demnächst in den sozialen Medien. . .