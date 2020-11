Am 21. Oktober gewann Rita Drees – ältere Schwester von Eckardt Drees und wie der Ondruper eine Legende des Trabrennsports – in Gelsenkirchen mit dem vierjährigen Wallach Lord Bernd ihr erstes Rennen. Vor ein paar Tagen, erneut in Gelsenkirchen, passierte die Trabrennfahrerin aus Epe wieder als Erste die Ziellinie.