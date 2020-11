2020 für Amateurkicker zu Ende

Wirklich überraschend kommt die Nachricht des Fußball- und Leichtathletikverbandes (FLVW), den zunächst bis zum 30. November ausgesetzten Spielbetrieb auch im Dezember westfalenweit ruhen zu lassen, nicht. Aber was bedeutet diese Entscheidung für die hiesigen Vereine, zumal die, die überkreislich unterwegs sind? Und wann könnte es, frühestens, wieder losgehen? Wir haben uns am Mittwoch umgehört.

Beim VfL Senden und SV Herbern (beide Landesliga 4) hat man nichts anderes erwartet. Es mache ja aufgrund der vereinbarten Vorlaufzeit von 14 Tagen auch überhaupt keinen Sinn, für maximal ein Spiel den gesamten Betrieb hochzufahren, findet Christian Arends . Erst recht, da sich der sportliche Leiter und kommissarische Jugendchef des VfL kaum vorstellen kann, dass das NRW-weite Sportverbot im Dezember aufgehoben wird. Das gebe das Infektionsgeschehen einfach nicht her: „Dann lieber jetzt einen Cut machen und schauen, was vielleicht im Januar geht.“

Dominik Reher, Geschäftsführer Fußball des SVH, stößt ins gleiche Horn: „Wir hatten noch am Dienstag eine Videoschalte mit unseren Trainern. Es bleibt für den Moment dabei, dass die Jungs Pläne bekommen, wie sie sich individuell auf den Re-Start vorbereiten. Das betrifft insbesondere die Spieler der ersten Mannschaft.“ Dass Herbern und Senden noch jeweils 28 Partien bestreiten, die Landesligaspielzeit also gemäß der ursprünglichen Planung über die Bühne geht, halten beide Funktionäre für nahezu ausgeschlossen. „Insofern hätte eine zusätzliche fünfte Staffel Sinn gemacht“, so Arends.

Auch bei Union Lüdinghausen gehen sie inzwischen eher von der 50-Prozent-Lösung aus. Dass also nach der Hinrunde Schluss ist. „Zumal wir ja schlecht am 1. Januar mit den Nachholspielen anfangen können“, wie Daniel Schürmann zu bedenken gibt. Gehe man, so der Abteilungs-Vize und Coach der Bezirksliga-Mannschaft, davon aus, dass „frühestens am 5. Januar das erste Training steigt, kann man nicht vor dem 17. – besser dem 24. – das erste Pflichtspiel ansetzen“.

Schürmann vertraut darauf, dass sich die Fußballer der ersten Mannschaft aus eigenem Antrieb auf den Tag X vorbereiten: „Man sieht ja eh spätestens bei der ersten Übungseinheit, wer was getan hat und wer nicht. Da wir einen relativ breiten Kader haben, sollte sich niemand, der zuletzt einen Stammplatz hatte, zu sicher sein, dass das auch nach dem Lockdown der Fall sein wird.“