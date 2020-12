Auf die Länge kommt es an – Mia Schürmann schlägt famos ab

Würde Bryson DeChambeau – dieser US-Kraftprotz, der die Bälle 350 Meter und weiter prügelt – in Ermen sein gefürchtetes Vierer-Eisen auspacken, bräuchte er allenfalls eine Handvoll Schläge, um die Grüns des GLC Nordkirchen zu erreichen. Was ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Mia Schürmanns liebstes Hobby nicht etwa das Reiten ist, sondern das Golfen. Also nicht wegen DeChambeau (den Schürmann nur vom Hörensagen kennt), aber aufgrund der räumlichen Nähe zwischen Bauerschaft und Schlossgemeinde.

Für Pferde interessiere sie sich schon auch ein bisschen, erzählt die 14-Jährige aus Ermen, eigentlich einer Hochburg für Voltigierer. Noch mehr jedoch hat Schürmann für den Golfsport übrig. Dafür hätten – neben der paar Kilometer Luftlinie, die ihr Zuhause von Nordkirchen trennen – die Eltern gesorgt, beide passionierte Spieler: „Die haben mich, da war ich sechs, mal mitgenommen.“ Zudem sei ein Freund der Familie Golflehrer. So kam eins zum anderen. Inzwischen zählt Schürmann NRW-weit zu den Besten ihrer Altersklasse, kürzlich wurde sie für den Landeskader gesichtet. 2019 und 2020 wurde sie mit dem GLC-Quartett Dritte bei den NRW-Meisterschaften, im Vorjahr nahm sie am U 16-Bundesfinale teil, auf der Anlage des GC Tinnen.

Alles eine Frage der Technik

Ihre Stärken? „Der Abschlag, würde ich sagen.“ Ganz so weit wie DeChambeau kommt die vergleichsweise zierliche Schürmann nicht, doch die 200-Meter-Marke übertrifft sie in schöner Regelmäßigkeit. Ob sie dafür in die Muckibude muss? „Nee, alles eine Frage der Technik“, schmunzelt der Teenager. Dass dabei die Bälle bisweilen im Rough landen, also etwas abseits der kurzgemähten Fairways, sei gar kein Problem, findet ihr Coach Matthias Kraus: „Je länger, desto besser. Das Golfen hat sich nun mal in den vergangenen zehn, 15 Jahren dorthin entwickelt.“ Präzision schön und gut, aber: „Wer heute vorn dabei sein will, muss mit möglichst wenigen Schlägen die Fahne ansteuern.“ Schürmann sei da auf einem guten Wege, lobt der Trainer. Wenngleich „Mia beim Putten noch viel Luft nach oben hat“.

Trotzdem hat die junge Lüdinghauserin ihr Handicap binnen eines Jahres um weitere sieben Schläge auf aktuell 13 gedrückt. Und das in Corona-Zeiten. „Ich habe im Sommer relativ normal trainieren können, nur die Turniere sind halt größtenteils ausgefallen“, erklärt Schürmann die Leistungssteigerung. Auch aktuell dürfe sie, als Individualsportlerin, auf den Platz. Allein das Training ist aufgrund des Lockdowns gestrichen, Kraus versorgt seine Schützlinge derzeit mit entsprechenden Plänen.

Am meisten vermisse sie, dass sie nicht mit ihren drei GLC-Mitstreiterinnen Louisa Hölscher (Datteln), Annika Schraeder (Dülmen) und Katharina Reichelt (Werne), mit denen sie auch privat befreundet ist, auf die Runde gehen kann. Golfen als Teambuilding: Auch darin unterscheiden sich die hiesigen Talente nicht groß von DeChambeau und Co., für die der Ryder Cup, jener mythische Mannschaftswettkampf zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, das Allergrößte ist.