Fortsetzung im Februar? Zuspruch aus Lüdinghausen

Michael Schnaase hat in den vergangenen neun Monaten zu viel bis dahin Unvorstellbares erlebt, als dass er den neuen Fahrplan für die Fortsetzung der Badminton-Bundesliga als in Stein gemeißelt erachten würde. Und trotzdem: Dass sich der Ligaverband (DBLV) überhaupt so viele, ziemlich konkrete Gedanken darüber gemacht hat, wie es 2021 weitergehen soll, sei „ein absolut positives Signal“, findet der Teammanager des SC Union Lüdinghausen . Es sei „für unseren Sport schlimm genug, dass es 2020 keinen Meister gab. Ein zweites Mal darf das nicht passieren.“

Also gelte es ab sofort, Überzeugungsarbeit bei den neun Mitbewerbern zu leisten. Zwar geht der DBLV laut Pressemitteilung von „einer breiten Mehrheit für den mühsam erarbeiteten Vorschlag“ aus, dem Vernehmen nach gibt es aber bereits erste Einwände. Was allein schon an der ungeraden Zahl an Partien liegt. Da es, zeitbedingt, nur eine einfache Runde ohne Rückspiele geben soll (die bereits ausgetragenen Duelle bleiben in der Wertung), würde die eine Hälfte der Liga eine Heimbegegnung weniger austragen als die andere.

Ein Grund für die Unterbrechung war zwar, dass die Klubs in der Beletage selbst bei Begegnungen in eigener Halle ohne Publikum hätten draufzahlen müssen. Nur sind die Kosten bei entsprechend weiten Auswärtsfahrten nebst Hotelunterbringung eben noch höher. „Alle müssen kompromissbereit sind“, hofft Schnaase. Die Wünsche jedes Einzelnen zu erfüllen, sei fast unmöglich.

Union fünf Mal daheim?

Wobei sich die Lüdinghauser über den vorläufigen Spielplan kaum beklagen können. Der sieht tatsächlich fünf Matches in der Steverstadt vor, erster Gegner wäre am 28. Februar (Sonntag) – womöglich in der neuen Leistungssporthalle – der TSV Neuhausen-Nymphenburg. Allerdings wird auch Union Abstriche machen müssen. Bis zu sechs Akteure (Yvonne Li, Linda Efler, Max Weißkirchen, Ties van der Lecq, Ciara Torrance, Aram Mahmoud) – mehr als die meisten Konkurrenten – müssen die Lüdinghauser zu großen Turnieren abstellen.

Zwar versucht der DBLV auch darauf Rücksicht zu nehmen. Da aber nicht bis ins letzte Detail geklärt ist, wann und wo 2021 auf internationaler Bühne gespielt wird, dürften die Steverstädter es schwer haben, jedes Mal in Bestbesetzung anzutreten. Insofern muss Union beim Re-Start sowie an den drei folgenden Doppelspieltagen (20./21. März, 10./11. April, 24./25. April) genügend Punkte sammeln, um mindestens Sechster zu werden und sich für die Playoffs Anfang Mai zu qualifizieren.

Möglicher Vorteil für den Meister von 2014: Ende April, so jedenfalls der Plan, geht die Olympia-Qualifikation zu Ende. In einem etwaigen Viertelfinale oder gar dem Final Four (14 Tage später) stünden Li und Co. unter Umständen also zur Verfügung.