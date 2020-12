Lüdinghausen -

Von Florian Levenig

Was für ein Jahr: Zweitligameisterschaft mit Arminia Bielefeld, Aufstieg in die Beletage, erste Einsätze in der U 21-Nationalelf. Nicht zu vergessen der eigens für Amos Pieper und den DSC kreierte Eisbecher. Genug Themen für ein ausführliches WN-Interview.