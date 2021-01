Kiel war auch Underdog – Weißkirchen hat keine Angst vor Dänemark

Yvonne Li (Union Lüdinghausen) hat bei den Toyota Thailand Open den Sprung ins Viertelfinale und damit ein weiteres Kräftemessen mit Badminton-Olympiasiegerin Carolina Marín (Spanien) um Haaresbreite verpasst. In der Runde der letzten 16 unterlag die Deutsche Meisterin Neslihan Yigit in einem einstündigen, teils dramatischen Match mit 19:21, 22:20 und 14:21. Im ersten Durchgang wehrte Li sechs Satzbälle ab, im zweiten schlug die Türkin bei einer 20:19-Führung zum Match auf. Erst Mitte des dritten Abschnitts zog Yigit, die im internationalen Ranking an Position 32 und damit knapp vor der Deutschen geführt wird, entscheidend davon.Ebenfalls im Achtelfinale ausgeschieden sind bei dem mit einer Million US-Dollar dotierten Turnier in Bangkok die Lüdinghauserin Linda Efler und Isabel Herttrich (Saarbrücken). Das Top-DBV-Duo musste sich den Weltranglistensechsten So Yeong Kim/Hee Yong Kong (Südkorea) mit 14:21 und 15:21 geschlagen geben. (flo)