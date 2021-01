Die verlorene Zeit – Yaglioglu in Sorge um Union-Talente

Als Suha Yaglioglu vor einem halben Jahr als Coach bei den Volleyballerinnen des SC Union Lüdinghausen anheuerte, da war er voller Elan. Talente entwickeln: Das ist schließlich genau sein Ding. Beim benachbarten ASV Senden hat der diplomierte Sportlehrer gute 20 Jahre Spielerinnen geformt, die es später in die erste Liga, in die Nationalmannschaft oder auf die ganz große Beach-Bühne schafften.

Könnte doch ebenso gut bei Union funktionieren, meint Yalioglu. Für den Anfang lautete sein Auftrag: die stark verjüngte erste Mannschaft nach dem Abschied gleich mehrerer Leistungsträgerinnen in der Regionalliga zu halten. „Und da waren wir auf dem richtigen Weg“, so der 63-Jährige. Am 24. Oktober feierten seine Schützlinge beim 3:1 in Düsseldorf den ersten Saisonsieg. Der Beginn einer furiosen Aufholjagd? Eher der Anfang vom (vorläufigen) Ende. Sieben Tage später erfasste die zweite Welle den gesamten Amateursport.

Für die Spielerinnen der ersten und die noch jüngeren der dritten Mannschaft (U 16/Bezirksliga) sei das durchaus dramatisch, wie der Coach ausführt: „Das ist das Alter, in dem man die Basis legt. In dem Technik und Taktik zunehmend wichtiger werden. Das nachzuholen, ist nicht ganz so einfach, wie man sich das als Laie vorstellt. Insofern ist es für die Mädchen eine verlorene Zeit.“

Natürlich gehen sie auch in Lüdinghausen mit der Mode. Yaglioglu gibt den Mädchen individualisierte Übungspläne an die Hand, eine im Dezember eigens verpflichtete Fitnesstrainerin aus Paderborn macht den Spielerinnen der Damen-Teams je eine Stunde in der Woche via Zoom Beine. Alles schön und gut. „Aber ohne Ball, zumal in einer Mannschaftssportart, ist das kein wirklicher Ersatz“, klagt der Chefcoach.

Nun könnte Yaglioglu gegen den Volleyballentzug ankämpfen, indem er sich Spiele des Zweitligisten TSV Bayer Leverkusen (das Unterhaus ist nicht vom Lockdown betroffen) anschaut, den sein Sohn Tigin mit großem Erfolg coacht. „Aber selbst mit einem negativen Testergebnis käme ich da gar nicht in die Halle“, so der „sehr stolze“ Papa. Die eigenen vier Wände verlässt Yaglioglu senior nur in den seltensten Fällen: „Ich nehme Corona sehr ernst, schließlich zähle ich zur Risikogruppe.“

Die Lust am Volleyball lasse er sich vom Virus indes nicht nehmen. Das habe schon eine schwere Erkrankung 2019 nicht geschafft: „Ich mache das ja nicht nur, weil es mein Job ist. Trainer zu sein, war für mich in all den Jahren immer auch ein großer Spaß.“