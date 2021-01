Kamera läuft – Fortuna Seppenrade kooperiert mit Streaming-Plattform

Mahmoud Abdul-Latif kennt seine Pappenheimer. Bislang war es ja so: Hielt der Coach des SV Fortuna Seppenrade bei der Nachbereitung einem Spieler vor, er habe in dieser oder jener Szene taktisch falsch agiert, bestritt der Betreffende bisweilen jedes Fehlverhalten. Seit einigen Monaten jedoch kommt der Gescholtene nicht mehr so leicht aus der Nummer raus. Stichwort Videobeweis. „Schau’s dir selbst an. Minute 32“, sagt Abdul-Latif dann zu seinem Schützling.

Zwar gibt es im Rosendorf weder einen Keller nebst VAR noch die „Review Area“, wohl aber das unbestechliche Kameraauge. Möglich macht das die Kooperation von Schwarz-Gelben und Soccerwatch. Seit 2017 stattet das Essener KI-Start-up interessierte Vereine mit der entsprechenden Hard- und Software aus. Etwa 500 Klubs nutzten das Angebot aktuell, teilt eine Sprecherin des Unternehmens mit. Ganz billig ist die Chose nicht, von 4000 Euro für einen Zeitraum von drei Jahren hört man. Allerdings unterstütze die Sparkasse das Projekt und übernehme den bei weitem größten Teil der Kosten, berichtet Fortuna-Vize Helmut Nottenkämper.

Als zusätzliches Extra nutzen Abdul-Latif und sein Co-Trainer Thomas Oesteroth das Trainer-Tool. Nicht, um die eigenen Fußballer bei der allwöchentlichen Analyse bloßzustellen (so viel können die zuletzt eh nicht falschgemacht haben, wie ein Blick auf die Tabelle verrät), sondern vor allem, um den kommenden Gegner unter die Lupe zu nehmen. Während die Kameras in unserem Erscheinungsgebiet noch nicht so verbreitet sind, setzt gut die Hälfte der Fortuna-Gegnerschaft in der A-Liga 2 Ahaus/Coesfeld ebenfalls auf Soccerwatch.

Zwar kennt Abdul-Latif die Stärken und Schwächen der meisten Ligakonkurrenten, verweist aber auf das (letztlich pandemiebedingt abgesagte) Pokalspiel beim FC Oeding: „Über die Mannschaft wussten wir rein gar nichts. Deshalb hat Thomas sich mehrere Stunden TV-Material aus Oeding reingezogen – und die Jungs bestmöglich auf den Gegner eingestellt.“

Auch sei das Videostudium für den Chefcoach eine denkbare Alternative zur Vor-Ort-Beobachtung, „wenn ein Ligarivale vielleicht mal abends in der Woche spielt, ich aber privat verhindert bin“. Dass, andersrum, Fortuna-Fans die Heimspiele künftig vom Sofa aus verfolgen, glaubt Nottenkämper nicht: „Das ist eher als Zusatzangebot zu verstehen – für jene, die sonntags nicht im Rosendorf sind.“ Das Stadionerlebnis nämlich könne die Live-Übertragung im Netz nicht ersetzen.