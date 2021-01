Unlängst haben wir über den erfolgreichen Einstand von Marvin Prolingheuer und Felix Orthmann beim Moerser SC in Liga zwei berichtet. Aber auch bei den Damen mischen derzeit zwei Ex-Spielerinnen des SC Union Lüdinghausen das Bundesliga-Unterhaus auf: Rebecca Schäperklaus (TSV Bayer Leverkusen/Text links) und Lea Adolph . Wobei gerade die Libera des VC Allbau Essen das alles so nicht geplant hatte: „Ich bin ja 2018 von Gladbeck eine Etage tiefer nach Essen in die dritte Liga gewechselt, um mehr Zeit für berufliche Dinge zu haben.“

Der Plan ging nur bedingt auf, schon nach einem Jahr fand sich Adolph mit den „Pottperlen“ unversehens in der zweithöchsten Spielklasse wieder. Aktuell ist Essen dort Dritter. Was insofern von Belang ist, da der Ligaverband (VBL) die Beletage im Sommer um drei Teams aufstocken möchte. Sportlich ginge da also was, wirtschaftlich eher nicht, wie VC-Geschäftsführer Michael Werzinger ausführt: „Wir sind zwar in der Vorlizenzierung. Aber wenn kein Scheich mit ’ner Million um die Ecke biegt, dann können wir uns die erste Liga schlicht nicht leisten.“

Zumal Werzinger sich dann womöglich eine neue Libera suchen müsste. „Selbst in dieser Spielklasse ist es schwer genug, meinen Job als Polizistin im Schichtdienst mit dem Sport in Einklang zu bringen“, berichtet Adolph. Mal eben für ein Auswärtsmatch nach Stralsund an die Ostsee juckeln? Schwierig für die Ex-Unionistin. Einfacher hat es die 28-Jährige da schon, will sie den Beruf mit ihrem liebsten Hobby verquicken. Mit der deutschen Polizeiauswahl gewann sie 2019, in Prag, jene EM-Bronzemedaille, die sie neun Jahre zuvor mit den DVV-Juniorinnen (darunter Schäperklaus und eine weitere Lüdinghauserin, Sina Fuchs) um Haaresbreite verpasst hatte. „Ein echt cooles Erlebnis“, fasst Adolph den Erfolgstrip in die tschechische Hauptstadt zusammen.

Ob sie noch Kontakt zu dem Verein hat, für den sie in der Jugend mehrere Jahre spielte, ehe es an den Bundesstützpunkt Münster ging? „Klar, allein schon durch meinen Papa.“ Vater Jürgen ist langjähriger Hallensprecher bei Union. Und einer ihrer damaligen Trainer, Niklas Domanik, sei unlängst bei einem Zweitligaspiel der Essenerinnen als Referee im Einsatz gewesen.