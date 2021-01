Sagenhafte 45 von 48 möglichen Punkten: Der TSV Bayer Leverkusen führt die Tabelle dermaßen souverän an, dass man der Mannschaft von Tigin Yaglioglu (Sohn des Lüdinghauser Regionalliga-Trainers Suha Yaglioglu) im Grunde schon zur Zweitligameisterschaft gratulieren kann. Entscheidenden Anteil am anhaltenden Höhenflug habe Mittelblockerin und Co-Kapitänin Rebecca Schäper­klaus, lobt der TSV-Coach: „Rebecca ist dank ihrer Erfahrung enorm wertvoll für das Team. Sie nimmt unsere jungen Spielerinnen an die Hand – und sie ist gerade in den entscheidenden Phasen eines Matches immer voll da.“

Ob sie auch die erste Liga noch mal reize? „Gute Frage. Mein Ehrgeiz ist ungebrochen, ich will immer noch jedes Spiel gewinnen. Aber ich habe seinerzeit in Wiesbaden ja bewusst die Entscheidung getroffen, mich aus dem Profigeschäft zurückzuziehen.“ Nach mehreren Erstligaspielzeiten (USC Münster, Volleys Sinsheim, 1. VC Wiesbaden) richtete Schäperklaus, mit gerade mal 24, „den Fokus auf andere Dinge“.

Ihr Studium, ein Verlagspraktikum, die Mitarbeit am renommierten Grimme-Institut – die 28-Jährige hat gut zu tun. Trotzdem: „Da ich gerade während Corona häufig im Home Office bin, kann ich mir die Zeit ganz gut einteilen.“ In der ersten Liga wäre das anders, „da dreht sich von morgens bis abends fast alles um Volleyball.“ Ohnehin scheint der TSV-Aufstieg keine ausgemachte Sache. Yaglioglu junior würde gern hoch, weiß aber um den finanziellen Kraftakt, erst recht während der Pandemie. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Zweitligameister den Sprung in die Beletage scheut.

Sollte ihn Leverkusen doch wagen, Schäperklaus aber den dafür nötigen Aufwand nicht mehr betreiben wollen, hat Lea Adolph (Text rechts), einst in Lüdinghausen, Münster und dem U 19-Nationalteam ihre Gefährtin, folgenden Vorschlag: „Dann kommt Rebecca halt zu uns nach Essen.“ Die 1,86-Meter-Mittelblockerin, gebürtig aus Olfen, würde in dem Fall der Heimat noch ein Stückchen näherkommen. Wobei die Verbindung zu den Lüdinghausern, in deren Diensten sie fast zehn Jahre stand, eh nie abgerissen sei. Mit Marlene Möller, noch so eine erfolgreiche Volleyballerin mit Nullacht-Vergangenheit, tausche sie sich ebenso regelmäßig aus wie mit Peter Pourie, lange Coach am Landesstützpunkt. Und natürlich weiß Schäperklaus, mit wie viel Stolz und Begeisterung ihr damaliger Jugendtrainer Achim Franke den Werdegang aller ehemaligen Unionistinnen verfolgt.