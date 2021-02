Vorerst gecancelt sind auch die Jugendturniere des Altkreises Lüdinghausen (6., 7. März/Seppenrade) und des KRV Coesfeld (20., 21. März/Vinnum). Da beide Veranstaltungen bereits 2020 ausgefallen waren, wird hier wie dort ein Ersatztermin gesucht. Lena Höckenkamp, Geschäftsführerin in Ondrup, kann sich vorstellen, „dass wir in die grüne Saison ausweichen“, in Vinnum steht eine Einbettung ins Jugend- und Ponyturnier (23. bis 25. April) im Raum. Im März könne schon deshalb nicht geritten werden, „weil die Tiere zwar bewegt werden dürfen, derzeit aber kein Training möglich ist“, so KRV-Vize Marlies Brinkmann. (flo)