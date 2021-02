Will ein Trainer deutlich machen, wie vielseitig sein Schützling verwendbar sei, hört man oft folgenden Satz: „Außer im Tor kann der überall spielen.“ Für Oliver Berger gilt das ausdrücklich nicht: Dem Mann ist tatsächlich keine Position fremd – schon gar nicht die zwischen den Pfosten. Die nämlich soll der 31-Jährige in der kommenden Saison beim Fußball-Bezirksligisten Union Lüdinghausen bekleiden.

Daniel Schürmann – der Trainer und sportliche Leiter der Nullachter hat den Deal eingefädelt – wäre an der Suche nach einer neuen Nummer eins fast verzweifelt: „Ganz ehrlich? Ich war mir nicht sicher, ob wir einen geeigneten Schnapper finden.“ Etliche Gespräche hätten der Coach in spe, Matthias Gerigk, und er mit möglichen Kandidaten geführt – ohne Ergebnis. Die letzte Patrone feuerte Carsten Ross, Social-Media-Beauftragter der Eisernen, ab: eine Suchmeldung via Facebook.

Wechsel hat mehrere Gründe

Berger – Oberhausener durch und durch, aber vor drei Jahren mit der Familie nach Selm gezogen – las die Botschaft, meldete sich bei Schürmann und gab wenig später die Zusage. „Gerne hätte ich mich vorher der Mannschaft präsentiert“, räumt der künftige Keeper ein. Geht nur nicht, solange das Virus wütet. Schlau gemacht hat er sich vor dem Transfer trotzdem. Berger imponiert „die tolle Anlage am Westfalenring“. Der Kabinentrakt, demnächst ein zweiter Kunstrasen: „Davon können die meisten Amateurkicker in meiner Heimat bloß träumen.“

Auch die Trainingsbeteiligung lasse in Oberhausen gelegentlich zu wünschen übrig. Als Schürmann ihm erzählte, dass bei Union regelmäßig 20 Leute und mehr den Übungseinheiten beiwohnen, „hatte ich sofort Bock“. Bock auf Union, vor allem aber: Bock auf die Bude.

Schließlich hat sich der Polizeibeamte dort die größten Meriten erworben. Als jugendlicher Torhüter schaffte Berger es bis in die allerhöchsten Spielklassen (RW Oberhausen). Später hielt er den Kasten mehrerer Bezirks- und Landesligisten im Pott sauber. Auch in Speldorf war der 1,81-Mann als Zerberus vorgesehen, kam beim damaligen NRW-Ligisten aber verletzungsbedingt nicht zum Zuge.

35 Tore als „Zehner“

Nach einer Schulter-OP („für einen Torsteher besonders ungünstig“) kehrte Berger vor ein paar Jahren aufs Feld zurück, wo er in ganz jungen Jahren auch begonnen hatte. Als spielender Trainer („meistens auf der Zehn“) führte er seinen Noch-Klub Hibernia Alstaden von der C- in die B-Liga – und schoss dabei sagenhafte 35 Tore. Ob er bei Union nicht vielleicht doch besser im Sturmzentrum aufgehoben wäre? „Nee“, lacht der Vater eines dreijährigen Sohnes, „dafür ist das Niveau in der Bezirksliga vielleicht doch zu hoch.“

So sehr er es liebe, mit den alten Kumpels im kleinen Oberhausener Stadtteilklub zu zocken: „Das ist Feierabendfußball in Reinkultur. Ich wollte aber bewusst noch mal überkreislich angreifen. Ich habe den nötigen Ehrgeiz und keine körperlichen Beschwerden – deshalb dieser Schritt.“