Seit dem gestrigen Rosenmontag ist das Online-Meldeportal für den 15. Sparkassen-Münsterland-Giro geöffnet. Denkbar, dass Christoph Wisse sich gleich an Tag eins der Bewerberfrist in die Liste eingetragen hätte – wäre seine Mannschaft, das Rose Team Münsterland, beim bedeutendsten Radrennen in der Region am 3. Oktober nicht eh gesetzt.

Auch für den Lüdinghauser selbst ist das alljährliche Heimspiel am Tag der Deutschen Einheit längst ein Jour fixe. 2019, beim Jedermannrennen über gut 100 Kilometer, ließ Wisse in der Domstadt um die 1500 Mitbewerber hinter sich – Platz drei, einer der bis dato größten Erfolge, seit der 35-Jährige die Branche gewechselt hat. Bis 2015 war Wisse als Fußballer aktiv (Union Lüdinghausen, Davaria Davensberg, ASC Dortmund, FC Nordkirchen), ehe er verletzungsbedingt umsattelte.

Geblieben ist der sportliche Ehrgeiz. „Den werde ich auch nicht mehr los“, lacht der Steverstädter. Bisschen mitradeln? Sich im Peloton verstecken? Für Wisse wäre das nix. Den Ötztal-Radmarathon – 238 Kilometer, 5500 Höhenmeter – hat er mal gemeistert. Aber auch im Flachen lässt es Wisse (Typ: Rouleur) hin und wieder krachen. Sieg in Dresden, Stockerl, siehe oben, in Münster.

Das erfordert ein ordentliches Trainingspensum. Bis zu 250 Kilometer in der Woche spult Wisse auf seiner Spezialmaschine ab – wenn ihn nicht gerade wie in den vergangenen Tagen Schnee und Eis ausbremsen. Dann pedaliert der Mann um die zwei Stunden daheim im Keller auf der Rolle.

Im Pulk mit den Teamkollegen zu üben, sei dagegen aus nahe liegenden Gründen derzeit keine Option, ebenso wenig ein etwaiges Trainingscamp im Süden: „Bereits im März, April in ein Flugzeug zu steigen, halte ich für keine so gute Idee.“ Dann lieber mit Kumpel und Mentor Christian Müller – den ehemaligen Seppenrader hat es in den Schwarzwald verschlagen – ein paar Gebirgspässe erklimmen.

Auch wenn mit Blick auf die Freiluftsaison einige Events auf der Kippe stehen: Spätestens Ende Juni, in Oschersleben, will Wisse wieder in den Wettbewerbsmodus schalten. Auf dem Motorradring in Sachsen-Anhalt bestritt der Lüdinghauser eines von nur zwei Rennen im Corona-Jahr 2020 – und wurde guter Neunter über 70 Kilometer.