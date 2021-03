Ein Geben und Nehmen – wie Union Lüdinghausen der Pandemie trotzt

Willy Westphal, Vorsitzender des Fußballkreises Ahaus/Coesfeld, war „irritiert“. Hintergrund: die an die Presse durchgesteckte Info, dass Anfang Mai ab der Bezirksliga aufwärts wieder der Ball rollen soll. Das sei mit den Kreisen nicht abgestimmt gewesen. Deren 29 Vertreter würden am Donnerstag virtuell über das weitere Vorgehen beraten. Nicht ausschließen mag Westphal, dass aufgrund der zuletzt positiven Entwicklung auf Kreisebene sogar eher geflemmt werden darf als in den höheren Ligen.Ähnlich argumentiert Westphals Kollege für den Kreis Münster, Norbert Krevert: „Sollte es möglich sein, Mitte oder Ende April um Punkte zu spielen, müssen wir auch das in Betracht ziehen.“ Beide Funktionäre halten es weiter für denkbar, die Hinrunde – ohne Wochenspieltage – bis Ende Juni abzuschließen, warnen aber: In zwei oder vier Wochen könne die Situation schon wieder eine ganz andere sein. (flo)