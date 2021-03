Yvonne Li ( Union Lüdinghausen ) ist bei den „All England Open Badminton Championships“ in Birmingham ausgeschieden. Die 22-Jährige unterlag im Achtelfinale am Donnerstag Dauerrivalin Mia Blichfeldt in zwei Durchgängen (16:21, 17:21). Für die Deutsche Meisterin war es im vierten Duell mit der Weltranglistenzwölften aus Dänemark seit der Mixed-Team-EM im Februar die dritte Niederlage. Am Vorabend hatte Li, in der Deutlichkeit etwas überraschend, Kirsty Gilmour mit 21:7 und 21:18 bezwungen. Die beiden direkten Vergleiche zuvor waren jeweils an die schottische Nummer eins gegangen.

Ebenfalls am Mittwoch zu später Stunde war Neu-Unionist Ties van der Lecq im Einsatz. Der „All England“-Debütant und sein niederländischer Landsmann Ruben Jille verloren ihr Erstrundenmatch gegen das thailändische Duo Nipitphon Phuangphuapet/Tanupat Viriyangkura in zwei Sätzen (14:21, 20:22).