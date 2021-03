Das Telefoninterview hat Amos Pieper mit Bedacht auf den späten Samstagvormittag gelegt. Er musste ja noch schlafen nach dem Leipzig-Spiel. Im Ernst: Jede Stunde Ruhe, die er in stressigen Zeiten Körper und Geist gönne, sei Gold wert, weiß der Profi von Arminia Bielefeld. Englische Wochen, keine Winterpause, der enorm schlauchende Abstiegskampf in Liga eins. Und jetzt, während viele Bielefelder, Mainzer, Herthaner und Kölner endlich mal durchschnaufen, auch noch die U -21-EM. Pieper beschwert sich nicht. Im Gegenteil. „Es ist in meinem letzten Juniorenjahr die erste internationale Meisterschaft.“ Da nehme er mit, was er kriegen kann.