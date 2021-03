Als Marco Antwerpen selbst noch auf Torejagd ging, da war der 1. FC Kaiserslautern eine richtig große Nummer. Zwei Meisterschaften in den 1990er-Jahren, dazu der zweimalige Gewinn des DFB-Pokals. Insofern: Nein, als Spieler habe er nie auf dem Betzenberg kicken dürfen, „da war der FCK in einer ganz anderen Liga“. Später, als Trainer des SC Preußen Münster, gewannen seine Elf und er in dieser Kultstätte des Fußballs mit 2:1. Kalt ließ Antwerpen der Erfolg im Sommer 2018 ebenso wenig wie jener erste Heimauftritt der Pfälzer Mitte Februar gegen Bayern München 2 (1:1).