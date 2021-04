Dass in dieser Woche die Drähte glühten, ist wohl kaum übertrieben. Geradeerst hatten sich, über Ostern , der Deutsche Badminton-Verband ( DBV ) und die Bundesligavertretung (DBLV) auf Cloppenburg als Austragungsort des diesjährigen Finalturniers um die Mannschafts-DM verständigt und Heinz Bußmann mit dessen Durchführung betraut, da gab der Eventmanager bekannt, dass er aus persönlichen Gründen in diesem Jahr nicht zur Verfügung stehe.

Das Aus für die Niedersachsen? Nicht unbedingt, wie DBV-Präsident Thomas Born auf WN-Anfrage erklärt: „Cloppenburg ist weiter eine Option.“ Allerdings sei die Frage, ob der örtliche Turnverein ohne Bußmann über das nötige Know-how verfüge, um eine solche Großveranstaltung zu stemmen, wiegelt Arno Schley ab.

Der Liga-Boss hat sich deshalb mit DBV-Vize (und DBLV-Vorstandsmitglied) Uwe Gredner ausgetauscht und über mögliche Alternativen nachgedacht. Ergebnis: Auch die beiden Ausrichter der Playoffs (12./13. Juni), Wipperfeld und Bischmisheim, kämen als DM-Gastgeber sieben Tage später in Betracht. Die Saarbrücker hatten bereits 2018 das Final Four veranstaltet, die Wipperfürther haben sich für 2022 in Stellung gebracht. „Anfang nächster Woche“ werde die Entscheidung fallen, so Schley. Union Lüdinghausen, das im kommenden Jahr ebenfalls gern die Team-DM organisieren möchte, misst sich in den Playoffs mit Bischmisheim, Wittorf und Schorndorf.