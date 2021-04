Der Club mit dem sperrigen Namen DAFKS Kontakt Fulda bietet American Football und Cricket, Cheerleading und Futsal an. Und Basketball. Diese Sparte des Deutsch-Amerikanischen Freundschafts-, Kultur- und Sportvereins trägt den Zusatz Thunder­horse. All das muss man natürlich nicht wissen. Was zumindest die heimischen Korbjäger interessieren könnte: Der Club aus Hessen hat Glück, dass ihm gerade, so ganz zufällig, ein ziemlich guter Spieler aus dem Münsterland zuläuft. Anfang April hat Jan Dammann seinen Wohnsitz von Münster nach Fulda verlegt. Sofort hat der 26-Jährige im Netz nach einem Verein in der Stadt geforscht.