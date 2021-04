Der Pott bleibt im Schrank – Cup-Wettbewerbe vorbei

Keine Meister, keine Auf- und Absteiger – und auch keiner, der den Pott in die Höhe reckt: Der Saisonabbruch im Fußball inklusive Annullierung wird auch den Pokalwettbewerb treffen. „Im Westfalenpokal werden in der kommenden Saison die identischen Teams wie in dieser Spielzeit antreten“, informierte Willy Westphal die Vereinsvertreter jetzt im Rahmen einer Videokonferenz. „Also werden wir auch keine neuen Mannschaften dafür melden können.“ Die logische Konsequenz: Der Kreisvorsitzende empfahl, auch diesen letzten noch offenen Wettbewerb 2020/21 zu beenden – und erntete die einhellige Zustimmung der Clubs.

VfL Billerbeck (gegen Eintracht Ahaus), SV Gescher (beim TuS Wüllen) und SG Coesfeld 06 (gegen Vorwärts Epe): Diese drei Clubs standen im Achtelfinale, bei den Frauen hatten es VfL Billerbeck (bei GW Nottuln), SV Gescher (gegen VfB Alstätte) und Turo Darfeld (bei FC Epe) schon bis ins Viertelfinale geschafft. All das ist nun Makulatur. „Da sind tolle Spiele dabei, aber wir wissen ja nicht, wann wir wieder loslegen können“, warb Westphal um Verständnis.

Junioren hatten schon Klarheit

Deshalb gebe es die klare Empfehlung des Kreis-Fußball-Ausschusses, Klarheit zu schaffen und auch diese Hängepartie zu beenden. Der endgültige Beschluss soll im Kreisvorstand noch getroffen werden, aus den Vereinen gibt es keinen Widerspruch. „Bei den Junioren ist der Pokalwettbewerb ja schon vor einigen Wochen gestrichen worden“, ergänzte Bernd Dönnewald vom Kreisvorstand. Zunächst bis zum 30. Juni seien auch keine Turniere erlaubt, dann müsse die Situation mit den gültigen Vorgaben neu bewertet werden.

Der Westfalenpokal soll derweil fortgesetzt werden, allerdings nur mit den Clubs aus der dritten Liga und der Regionalliga (WN berichteten). Für die ausgebremsten unterklassigen Mannschaften gibt es aber ein Bonbon: Sie haben automatisch ein Startrecht für den Westfalenpokal 2021/22. Das betrifft bei den Herren im Fußballkreis Ahaus/Coesfeld die SpVgg Vreden und SuS Stadtlohn, bei den Frauen VfL Billerbeck und Turo Darfeld. Die Erstrunden-Paarungen werden neu gelost.

So bleibt einmal mehr die Hoffnung auf eine möglichst normale Spielzeit 2021/22. Die soll am 15. August beginnen, im Jugendbereich dann am letzten August-Wochenende. „Wenn es klappt, wollen wir wie gewohnt die erste und zweite Runde im Krombacher-Pokal an den beiden Wochenenden davor durchführen“, kündigt Kreischef Westphal an. „Das dient ja auch der Vorbereitung.“

Ob aber tatsächlich alles so komme, sei nur schwer vorauszusagen. Die Pandemie werde im Sommer sicher nicht verschwunden sein, sodass die Partien wohl wieder unter den bekannten Hygienevorschriften durchgeführt werden müssten. Vielleicht werde es auch notwendig sein, den Start um 14 Tage nach hinten zu verlegen – Prognosen seien nur schwer möglich. „Wir halten aber vorerst an diesem Datum fest“, zeigt sich Westphal optimistisch.

Der größte Wunsch aller sei, möglichst bald in die Normalität zurückkehren zu können: „Für uns, für jede andere Sportart und für ein gesellschaftliches Miteinander!“