In den vergangenen Duellen mit Maxime Moreels hatte es Max Weißkirchen stets spannend gemacht, beide waren über die volle Distanz gegangen. Am Mittwoch aber, in seinem allerersten Match bei einer Badminton-Europameisterschaft überhaupt, machte der Mann von Union Lüdinghausen kurzen Prozess mit dem Belgier. Ganze 23 Minuten waren in Kiew/Ukraine vergangen, dann hatte Weißkirchen seinen Kontrahenten mit zwei Mal 21:8 aus der Halle gefegt.

„Ich war topfit, extrem motiviert und habe, denke ich, auch gut gespielt“, berichtete der Deutsche Meister nach der überraschend einseitigen Partie. Zusätzlichen Schub dürfte dem EM-Novizen die Aussicht auf ein Treffen mit Titelverteidiger Viktor Axelsen gegeben haben. Im Achtelfinale kommt es nun also zum Wiedersehen mit dem Weltranglistenzweiten. Bei der Mixed-Team-Europameisterschaft im Februar in Vantaa/Finnland unterlag Weißkirchen dem Dänen relativ deutlich. „Mal schauen, was diesmal geht“, so der Neu-Lüdinghauser.

Derweil sind Unionist Ties van der Lecq und Debora Jille im Mixed ausgeschieden. Die beiden Niederländer unterlagen den an Nummer sieben gesetzten Iren Sam und Chloe Magee mit 14:21, 21:19 und noch mal 14:21.