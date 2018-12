In der dritten Runde der Schülerliga-Borken musste der Metelener Schachnachwuchs in Südlohn an die Bretter. Gespielt wurden drei Begegnungen, aus denen die Metelener jeweils einen Sieg, ein Unentschieden sowie eine Niederlage erspielten.

In der ersten Begegnung besiegte der SKM (René Brüning, Keanu Heinze, Jannis Lehmann und Elias Lücking) den SV Heiden III mit 3:1. Gegen die Erstvertretung Heidens setzte es eine 1:3-Niederlage, bevor der Spieltag mit einem 2:2 gegen Bocholt beendet wurde.

„Wir können mit den Ergebnissen zufrieden sein“, bilanzierte Jugendbetreuer An­dre Sontag. „In der Tabelle belegen wir einen guten sechsten Platz. Vielleicht ist ja noch mehr drin.“