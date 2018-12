Das war das Sportjahr 2018 in Metelen und Ochtrup

Was für ein Sportjahr war das denn? Die Winterspiele in Südkorea, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, die Leichtathletik-EM in Berlin, und, und, und . . .

Aber auch in Metelen und Ochtrup war sportlich jede Menge los – die Westdeutschen Tischtennismeisterschaften, das große U-15-Hallenturnier, die Sportgala, die Reitertage in Metelen und Ochtrup.

Der Jahresrückblick 2018 für den Ochtruper und Metelener Sport 1/65 Carina Hoegen vom Reitverein Ochtrup gewinnt Anfang Januar beim K&K-Cup in Münster zwei Konkurrenzen. Auf „Quality‘s Son“ siegt sie in einem Einzelspringen auf L-Niveau und mit der Equipe des Kreises Steinfurt. Foto: Heinz Schwackenberg

Der SC Arminia Ochtrup richtet am 20. und 21. Januar die Westdeutsche Tischtennismeisterschaft aus. Celina Weitkamp vom SCA bekommt eine Wild-Card und verkauft sich als klassentiefste Spielerin mehr als ordentlich. Foto: Thomas Strack

Henning Zeptner spielt mittlerweile für den Zweitligisten TTC GW Bad Hamm. Als Ochtruper gehören ihm aber die Sympathien des Publikums. Der Lokalmatador zieht in das Viertelfinale ein, wo er dem späteren Sieger Erik Bottrof mit 3:4 unterliegt. Foto: Thomas Strack

Die Sieger und Finalisten bei den Westdeutschen TT-Meisterschaften in Ochtrup (v.l.): Daniel Halcour (SV Einigkeit Süchtleln, Platz 2), Miriam Jongen (SV DJK Holzbüttgen, Platz 2), Qian Wan (Borussia Düsseldorf, Siegerin) und Erik Bottroff (Borussia Dortmund, Sieger). Foto: Thomas Strack

Christoph Menges vom Westdeutschen Tischtennisverband (2.v.r.) zeichnet Timo Scheipers (Arminia Ochtrup, 2.v.l.) für die sehr gute Organisation der Westdeutschen TT-Meisterschaften am 20. und 21. Januar Ochtrup aus. Lena Wolf (Arminia Ochtrup) und Peter Gaux (Vorstand Volksbank Ochtrup-Laer) freuen sich mit. Foto: Thomas Strack

Am 28. Januar geht der 38. Volksbankcup des SC Arminia Ochtrup über die Bühne. Die Lokalmatadore um Rexhep Kelmendi (l.) belegen wie immer den zwölften Platz. Foto: Thomas Strack

Trotzdem: Attila Szabo und seine Mitspieler dürfen sich über ein paar Tore freuen. Foto: Thomas Strack

In den Halbfinals entscheidet jeweils das Neunmeterschießen. Weil Fabio Di Michele scheitert, verliert der VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Foto: Thomas Strack

Für Armando Sieb und seine Hoffenheimer läuft es besser. Foto: Thomas Strack

Nach einem Sieg im Halbfinale über den FC Schalke 04 bezwingen sie im Endspiel Werder Bremen mit 6:1. Foto: Thomas Strack

Damit verteidigen die Badener ihren Titel aus dem Vorjahr. Foto: Thomas Strack

Immer ein Höhepunkt: Die alle zwei Jahre stattfindende Ochtruper Sportgala in der Stadthalle. Foto: Thomas Strack

2018 ist es die fünfte Auflage. Foto: Thomas Strack

Der Südafrikaner Craig Deventer – alias Mr. Dee vom „Duo Synergie“ bereichert mit seinen turnerischen Slapstickeinlagen das bunte Rahmenprogramm. Foto: Thomas Strack

Jugendmannschaft des Jahres wird die zweite Turn-Formation des SC Arminia. Foto: Thomas Strack

Manfred Wiggenhorn von den SCA-Handballern wird für eine vielfältiges Engagement als Ehrenamtler ausgezeichnet. Foto: Thomas Strack

Der Ehrenoscar geht an Karl-Heinz Strüwing. Der langjährige Schwimmmeister hat sich in hohem Maße um den Schwimmsport, den Wasser- und den Volleyball verdient gemacht. Foto: Thomas Strack

Mannschaft des Jahres wurden die Ochtruper Bezirksliga-Handballer. Foto: Thomas Strack

Jugendsportlerin des Jahres: die Fußballerin Lea Rüskamp (r.). Foto: Thomas Strack

Sportler des Jahres: der Triathlet Markus Schulte-Albert. Foto: Thomas Strack

Immer ein Gewinner: das Organisationsteam der Sportgala. Foto: Thomas Strack

Am 9. März stimmen die Mitglieder des FC Lau-Brechte im Rahmen der Jahreshauptversammlung über eine Abspaltung der Jugendabteilung ab. Die Mehrheit votiert dafür, und so schließen sich fast alle Nachwuchskicker dem neuen Verein in Ochtrup an. Der wird später auf den Namen „FSV Ochtrup“ getauft. Foto: Thomas Strack

Hoher Besuch im Heidehotel: Anna-Maja Kazarian, ihres Zeichens Teilnehmerin der Schach-Olympiade, nimmt es am 11. März auf Einladung des SK Metelen in einem Simultanturnier mit 27 Gegnern auf. Die Fide-Meisterin gewinnt 23 Duelle. Foto: Thomas Strack

Dafür gibt es vom SKM-Vorsitzenden Martin Blanke einen Blumenstrauß. Foto: Thomas Strack

Die Basketballer von Arminia Ochtrup wissen in der Bezirksliga zu gefallen. Für einen Aufstieg kommen Sebastian Schiemenz (M.) und Co. aber nicht in Frage. Foto: Thomas Strack

Die Basketballerinnen des SCA wollen sich zunächst aus der Landesliga zurückziehen, entscheiden sich dann aber doch anders. Foto: Thomas Strack

Ab Sommer geht es ohne Aufstiegstrainer Donato Briganti weiter. Ihn zieht es zum BSV Wulfen. Foto: Thomas Strack

Michael Schmidt (Jugendsportleiter des FSV Ochtrup) und die übrigen Vorstandsmitglieder stellen der interessierten Öffentlichkeit am 22. April vor, welche Ziele der Verein verfolgt. Ein Thema ist der mögliche Stadionneubau am Witthagen. Bis zum Jahresende bleiben die Baupläne aber erstmal in der Tasche. Foto: Thomas Strack

Die SpVgg Langenhorst/Welbergen sichert sich am 13. Mai mit einem 4:1-Heimsieg gegen Fortuna Emsdetten die Meisterschaft in der Kreisliga B Steinfurt. Foto: Thomas Strack

Danach kann sie starten, die große Aufstiegssause. Zuletzt spielten die Schwarz-Gelben 2014 in der A-Liga. Foto: Thomas Strack

Und auch die Frauen der SpVgg Langenhorst/Welbergen haben allen Grund zum Feiern. Foto: Thomas Strack

Am 6. Juni gewinnen sie das Kreispokalfinale gegen den Landesligisten Borussia Emsdetten mit 3:1. Foto: Thomas Strack

Der FC Schwarz-Weiß Weiner verpasst als Tabellendritter die direkte Rückkehr in die A-Liga. Dass Trainer Patrick Niemeyer am 23. Spieltag vorzeitig gehen muss und von seinem Vorgänger Florian Dudek ersetzt wird, bringt nicht die erhoffte Wende. Foto: Thomas Strack

Glück gehabt: Eigentlich steigt der TTV Metelen nach Platz zwei in der Relegation ab, doch Fortuna meint es gut mit Stefan Weiss (l.), Frank Holtkamp und den Metelenern. Weil andere Teams zurückziehen, bleibt der TTV der Klasse erhalten. Die Hinrunde 2018/19 kann sich mit Platz fünf sehen lassen. Foto: Thomas Strack

Jürgen Langer hat es einfach immer noch drauf: Der Metelener Routinier gewinnt bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft der Senioren in Las Vegas eine Medaille. In der Altersklasse M 75 gewinnt er im Doppel an der Seite seines Bruders Horst Bronze. Foto: Thomas Strack

Heike Focke reist um die halbe Welt, um Kinder zu unterstützen. Im afrikanischen Malawi zeigt die Fußballerinnen des FC Matellia Metelen, wie in Deutschland trainiert wird. Das begeistert die Kids. Foto: Thomas Strack

Neuerung bei den Ochtruper Reitertagen: Es wird ein M*-Zweikampfspringen eingeführt. Im K.o.-System treten die Paare gegeneinander an. Am Start ist auch Nicole Hericks (ZRFV Altenberge) auf „Grand Bajou“. Foto: Thomas Strack

Der Sieg geht an die Salzbergenerin Sina Seeburg, die „Cayro“ gesattelt hat. Foto: Thomas Strack

Das Gros der Aufmerksamkeit gehört aber einem anderen Reiter . . . Foto: Thomas Strack

Hendrick Zurich gewinnt auf „Aurelia“ sowohl das neu eingeführte S-Springen am Samstag als auch den Großen Preis einen Tag später. Dass zeitgleich die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr WM-Auftaktspiel gegen Mexiko verliert, trübt die Stimmung des für Gronau reitenden Ochtrupers nicht. Foto: Thomas Strack

Für Zurich ist es der erste Sieg beim Großen Preis von Ochtrup. Foto: Thomas Strack

Und noch eine Premiere. Elmar Vinkelau gewinnt am ersten Juli-Wochenende den Großen Preis von Metelen. Damit wird für den 49-Jährigen ein kleiner Traum wahr, denn in der Metelener Heide schrammte er in den Jahren zuvor mehrmals knapp am Sieg vorbei. Mit „Montenda“ läuft diesmal alles besser. Foto: Thomas Strack

Ein muss für alle Wasserratten: das 24-Stunden-Schwimmen im Ochtruper Bergfreibad. Foto: Thomas Strack

René Perrefort ist der Herr der Pfeile. Mit dem Dartteam Steinfurt steht der Ochtruper an der Tabellenspitze der Regionalliga, beim DDV-Turnier in Borghorst schnuppert der ehemalige Fußballer an der Überraschung: Gegen den Weltranglistenspieler Nico „Flower Power“ Blum verliert Perrefort zwei Mal unglücklich mit 3:4. Foto: Thomas Strack

Die B-Jugend-Fußballerinnen gewinnen das Kreispokalfinale. In Altenrheine setzten sie sich gegen den Westfalenligisten Borussia Emsdetten mit 1:0 durch. Foto: Thomas Strack

Die Turn-Leistungsriege des SC Arminia Ochtrup steigt mit großem Vorsprung in die Landesliga I auf. Darüber freuen sich Daniela Müller, Carmen Bätker, Julia Dankbar, Lea-Marie Hils, Alina Hils, Ann-Kathrin Parusel, Tjorven Lüdtke, Yuli-Marie Tapken, Pia Holtmann und Lena Schildkamp nach der erfolgreichen Relegation in Sendenhorst. Foto: Thomas Strack

Einmal ganz romantisch bitte: Kurz vor dem Ende des Punktspiels der Arminia-Handballerinnen gegen Gronau (27. Oktober) schleicht sich Ansgar Huning (l.) verleidet auf den Platz und macht seiner Freundin Melina Gschwandler einen Heiratsantrag. Die sagt ja. Foto: Thomas Strack

Kurz danach steigt das Spitzenspiel in der Herren-Bezirksliga. Der SCA unterliegt der Warendorfer SU zwar mit 29:31, zeigt dabei aber, dass in der laufenden Saison noch einiges möglich sein könnte. Foto: Thomas Strack

Die Ochtruper Karateka haben am 17. November ihren großen Tag. Foto: Thomas Strack

Mit Schwarzgurt-Prüfungen geht es nachmittags los . . Foto: Thomas Strack

. . . abends wird in der Stadthalle das 35-jährige Bestehen des Dojo gefeiert. Foto: Marc Brenzel

In diesem Rahmen werden verdienter Mitglieder ausgezeichnet: unter anderem Melina Schnieders und Tino Eißing. Foto: Marc Brenzel

Der FC Lau-Brechte schliddert so ein wenig durch das Jahr: Guten Leistungen lassen Lukas Gövert und seine Elf weniger gute folgen. Insgesamt aber zeigt das Team aus der Wester, dass es ein fester Bestandteil der Kreisliga B geworden und für manche Überraschung gut ist. Foto: Thomas Strack

Das Fußball-Highlight des Jahres in Ochtrup: 650 Zuschauer wollen das Derby zwischen dem FSV und der SpVgg sehen. Foto: Thomas Strack

Die meisten „Steher“ auf der „Haupt“ waren schnell besetzt. Foto: Thomas Strack

Das Spiel bot viel Dramatik. Die Gäste gehen durch Sven Ochse in Führung, doch trotz 70-minütiger Unterzahl drehen die Hausherren das Spiel noch. Marcel Strübig und Mohammed Sylla erzielen die Tore. Foto: Thomas Strack

Für Matellia Metelen will es nicht so laufen. Erst am letzten Spieltag der Saison 2017/18 schaffen die Kicker aus der Vechtegemeinde den Klassenerhalt in der A-Liga. Die erste Saisonhälfte 2018/19 schließen Spielertrainer Bertino Nacar (r.) und die Seinen als Träger der roten Laterne ab. Foto: Thomas Strack

„Movember“– unter diesem Motto beteiligen sich Arminia Ochtrups Handballer am Kampf gegen Männerkrankheiten wie Hoden- oder Prostatakrebs. Dafür sammeln sie nicht nur Spenden, sondern lassen sich als äußeres Zeichen auch einen Oberlippenbart stehen. Foto: Thomas Strack

Die werden am. 1. Dezember nach dem Heimsieg gegen den TV Kattenvenne meistbietend abrasiert. Unter anderem fällt der jahrzehntealte Schnäuzer von Hermann Beckmann dem Rasierer zum Opfer. Insgesamt sammlen die Handballer in Zusammenarbeit mit den „Bärten ohne Grenzen“ aus Gronau über 30 000 Euro für den guten Zweck ein. Foto: Thomas Strack

Auch Trainer Heinz Ahlers wird von Christian Woltering rasiert. Foto: Thomas Strack

Beim FSV Ochtrup tut sich was: Clemens Gude – früher Trainer des Landesligisten Vorwärts Wettringen – wird als Sportlicher Leiter für den Seniorenbereich verpflichtet. Foto: Thomas Strack

Richtig gut sind die Ochtruper Tischtennis-Asse. Sie feiern mit nur einem Verlustpunkt den Gewinn der Herbstmeisterschaft in der NRW-Liga. Das Doppel Christopher Ligocki/Nils Dinkhoff ist ein echter Punktegarant, Foto: Thomas Strack

Die B-Jugend-Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen gewinnen am 28. Dezember die Hallenkreismeisterschaft. Foto: Marc Brenzel

Die Sensation knapp verpasst: Die Langenhorster D-Junioren überraschen bei der Hallenkreismeisterschaft in Wettringen mit dem Finaleinzug. Erst dort wird ihr Siegeszug vom FC Eintracht Rheine gestoppt. Foto: Thomas Strack

Und auch die D-Mädchen der SpVgg holen sich den „Pott“. Foto: Marc Brenzel

Nicht zu vergessen sind die unzähligen Erfolge von Einzelsportlern und Mannschaften. Die Spielzeiten in den jeweiligen Sportarten verliefen spannend wie nie. Rückfragen bei den Fußballern aus Metelen und Lan­genhorst sind erlaubt. Auch die Ochtruper Handballer waren wieder für Schlagzeilen gut. Diesmal auch neben dem Platz.

Wer sich nicht mehr genau erinnert oder eine Auffrischung braucht, für den haben die Westfälischen Nachrichten eine Bilderstrecke angelegt. Viel Spaß beim Durchstöbern.