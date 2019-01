Ochtruper Philip Fontein rückt in den Schalker Profi-Kader auf

VfL Wolfsburg: Nach vielen Jahren in Deutschland verlässt Jakub „Kuba” Blaszczykowski (Foto) die Bundesliga in Richtung Heimat. Der Vertrag mit Kuba wurde aufgelöst. Er schließt sich Wisla Krakau an. Der Mittelfeldmann ist nicht der einzige, der dem VfL den Rücken kehrt. Den zuletzt an den FC Porto ausgeliehenen Riechedly Bazoer verleihen die Wolfsburger direkt an den FC Utrecht weiter.