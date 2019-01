Im Rahmen ihres internen Hallenturniers hat die Fußballabteilung des FC Matellia Metelen am Samstag ihren neuen Trainer für die Saison 2019/20 vorgestellt. Dabei handelt es sich um Thomas Dauwe. Der 53-Jährige bringt jede Menge Erfahrung als Coach (u.a. Westfalia Leer, Arminia Ochtrup, Westfalia Bilk) mit und führte Borussia Emsdetten zusammen mit Helge Wolff in der Spielzeit 2015/16 in die Landesliga. „Nachdem wir zuletzt immer auf einen Spielertrainer gesetzt haben, wollen wir jetzt mal wieder etwas anderes probieren“, erklärt Abteilungsleiter Günter Mensing. Dauwes Zusage gilt auch im Falle eines Abstiegs in die B-Liga. „Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, so Mensing. -mab-