Beim Volksbankcup des FSV Ochtrup werden neue Helden gesucht

Der Volksbankcup in Ochtrup, der am Sonntag zum 39. Mal ausgetragen wird, hat eine neue Ausrichtung bekommen. „Wir setzten in diesem Jahr mehr auf regionale Aspekte und versuchen, über diesen Weg zusätzliche Zuschauer zu generieren“, erklärt Peter Oeinck, Vorsitzender des ausrichtenden FSV.

Dass das Hallenturnier diesmal ohne die ganz, ganz großen Namen auskommen muss, bedauern die Organisatoren. „Schalke, Dortmund, Köln, Gladbach, Leverkusen, Hamburg – die haben in diesem Jahr ihren Terminkalender verändert und kommen nicht zu uns. Schade, denn die Dortmunder Borussen haben in den 38 Jahren zuvor erst zwei Mal gefehlt“, so Oeinck. Dafür rücken mit dem VfL Bochum, Arminia Bielefeld und Preußen Münster weitere Topteams des westfälischen Juniorenfußballs nach, zudem geben Fortuna Düsseldorf und die Youngster vom Kultclub FC St. Pauli ihre Visitenkarte ab.

Fußballerische Qualität ist demnach ausreichend vorhanden. Dafür sorgen acht Teams aus der Regionalliga, also aus der höchsten U-15-Klasse. Hinzu kommt der FC Twente Enschede, der in den Niederlanden demnächst auf dem obersten Level unterwegs ist. Daher werde es sicherlich hochklassigen und spannenden Nachwuchs-Fußball in den beiden Hallen des Schul- und Sportzen­trums zu sehen geben, ist Oeinck überzeugt.

Als Favoriten sind die beiden Gruppenköpfe einzustufen: also der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim. Die Wölfe, die im Vorjahr in Ochtrup Dritter wurden, belegten zuletzt beim Turnier in Flensburg hinter Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf Platz drei.

Titelverteidiger Hoffenheim machte in dieser Hallensaison schon klar, dass in Ochtrup kein Weg an ihm vorbeiführt. In Magdeburg gewann der Tabellenführer der Regionalliga Süd den prestigeträchtigen Pape-Cup, in Würzburg zogen die Kraichgauer in das Finale ein. Mehr als nur ein Auge legt Trainer Wolfgang Heller schon auf die Testspiele auf dem Großfeld. Jüngst wurde mit dem FC Luzern ein Spitzenteam aus der Schweiz mit 8:1 abgefertigt. Aber deshalb lassen sich Heller und die Seinen nicht von der Mission „Titelhattrick in Ochtrup“ abbringen: „Die Jungs werden auf jeden Fall richtig Gas geben.“

Etwas unglücklich aus Sicht der Organisatoren ist, dass während der Endrunde des Volksbankcups das Handball-WM-Finale (Anwurf: 17.30 Uhr) über die Bühne geht. Oeincks Befürchtung, dass das Zuschauer kosten könnte, ist berechtigt. „Wir können den Handballern ja nicht böse sein, dass sie an diesem Wochenende ihr WM-Finale haben. Deshalb planen wir, das Spiel live im Foyer zu übertragen. Mal gucken, inwieweit das machbar ist“, stellt der FSV-Boss in Aussicht.

Das Turnier beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr, die Endrunde um 17 Uhr. Das Finale soll um 19 Uhr angepfiffen werden.

► Die Veranstalter bitten darum, möglichst mit dem Rad oder zu Fuß zu kommen, da die Parkmöglichkeiten eingeschränkt sind. Ansonsten stehen die Parkplätze an den beiden Schulen und – vorausgesetzt es schneit nicht – der DOC-Parkplatz Süd zur Verfügung.