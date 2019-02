Ein Erfolgserlebnis hat der FC Matellia Metelen für sich verbucht. Im Testspiel gegen Fortuna Emsdetten kam die Elf aus der Vechtegemeinde zu einem 2:0-Heimsieg. Beide Tore erzielte Lennart Van Der Velde noch vor der Pause: zunächst per Elfmeter (13.), dann im Anschluss an einen Konter (43.). Der Doppeltorschütze kam in ungewohnter Rolle als echter Linksaußen im neuen 3-4-3-System zum Einsatz. Die Sturmreihe wurde von Christopher Viefhues als Stoßstürmer sowie Adrias Zenuni komplettiert. Spielertrainer Bertino Nacar gab im zentralen Mittelfeld den Dreh- und Angelpunkt. „Berti hat die Jungs super mitgerissen, echt stark“, lobte Co-Trainer Oliver Fliss, der für den Test am Sonntag gegen den SV Heek Heek (Anstoß: 15 Uhr, Sportpark Süd) ankündigte, das 3-4-3 erneut ausprobieren zu wollen.