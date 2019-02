Heiß ging´s her in der A-Liga-Partie FSV Och­trup gegen den Skiclub Rheine. Und das lag nicht nur an den frühlingshaften Temperaturen. Dank eines frühen Treffers von Mohammed Sylla (8.), der einen Freistoß mit dem Hinterkopf ins Tor bugsierte, sicherte sich das Heimteam den etwas glücklichen 1:0-Sieg.

Während die Gäste nach dem 0:1 immer besser in die Partie fanden und gekonnt das schnelle Passspiel der Hausherren unterbanden, kam die Abwehr des FSV immer mehr ins Schwimmen. So hatten die Gastgeber Riesenglück, als Rheines Niklas Kockmann kurz vor der Pause ausrutschte und Marvin Haumering zur Ecke klären konnte. Auf der Gegenseite verpassten Sylla und Pawel Ozog zuvor das 2:0.

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich die beiden Teams einen offenen Schlagaustausch, der allerdings hüben wie drüben ohne Torerfolg blieb. Zunächst war es Ozog (52.), der ein schönes Zuspiel von Sylla am linken Eck vorbeizirkelte, ehe er in der 71. Minute aus zehn Metern Entfernung am Rheiner Keeper Hermes scheiterte. Auf der anderen Seite verfehlte Giacomo Sandmann (73.) das FSV-Gehäuse nur um wenige Zentimeter. Nachdem die Töpferstädter die letzten zehn hektischen Minuten plus sechs Minuten Nachspielzeit überstanden hatten, durften sie sich über den knappen 1:0-Erfolg freuen.

„Unter dem Strich haben wir den Sieg auf Grund unserer zahlreichen Chancen verdient. Wenn wir den Sack viel früher zugemacht hätten, wären sowohl uns als auch unseren Fans die nervenaufreibenden letzten zehn Minuten erspart geblieben“, fasste FSV-Kapitän Janik Hannekotte seine Eindrücke zusammen.

FSV Ochtrup: Averesch – Kutzmann, Carvalho (80. Theile), J. Engbring, Haumering, Carvalho (80. Theile) – Strübig, Hannekotte – Vieira, Ozog, Sylla (87. Ahlers) – Höseler (71. Lienkamp)

Tor: 1:0 Sylla (8.).