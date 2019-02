Die SpVgg Langenhorst/Welbergen ist mit einem Erfolgserlebnis aus der Winterpause gekommen. Am Sonntag gewann der A-Liga-Aufsteiger sein Heimspiel gegen Grün-Weiß Rheine mit 3:1 (1:0). Obwohl die Ochtruper eine gute Stunde lang in Unterzahl spielen mussten, war der dreifache Punktgewinn hochverdient.

Einziges Manko war die Chancenverwertung. Christian Holtmann , Sven Ochse und Johannes Schepers vergaben zunächst das 1:0, auf das die Schwarz-Gelben bis zur 42. Minute warten mussten: Christian Holtmann hatte sich den Ball auf dem rechten Flügel erobert und den in der Mitte mitgelaufenen Kevin Wenning bedient, dem der überfällige Führungstreffer gelang.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Hausherren bereits einer weniger, denn Manuel Brügge musste nach einer Notbremse gegen Dominik Tiekötter vom Feld (33.). Da den Langenhorstern erstmal kein zweiter Keeper zur Verfügung stand, stellte sich Mittelstürmer Schepers bis zur Pause zwischen die Pfosten, ehe er mit Beginn der zweiten Hälfte von Maik Brinkschmidt abgelöst wurde. Der Torwart der „Dritten“ hatte schon am Vormittag gespielt und befand sich noch in Zivil am Platz.

Der zweite Abschnitt war nur wenige Sekunden alt, als Christian Holtmann Dimitri Rudsinski den Ball abnahm, alleine auf den GW-Kasten zusteuerte und auf 2:0 erhöhte.

Die SpVgg bestach in der Folge durch einen hohen Aufwand, die Gäste blieben harmlos und hatten kaum Ideen. Das 1:2, das Stefan Rupprecht nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus erzielte (74.), entsprang mehr dem Zufall.

Durchdachter spielten die Langenhorster, die sechs Minuten vor dem Ende den Sack zumachten. Marcel Wenning startete auf der rechten Seite durch und legte auf Sven Ochse ab, der zum 3:1 abschloss (84.).

„Das war eine sehr starke Leistung von uns. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können“, resümierte Trainer Thorsten Bäumer.

SpVgg Langenhorst/Welbergen: Brügge – A. Holtmann, Düker, Bültbrune – Omar, Ochse, Schwering – M. Wenning (87. Schulte-Sutrum) – K. Wenning (70. Holtmannspötter), Schepers (46. Brinkschmidt), C. Holtmann.

Tore: 1:0 K. Wenning (42.), 2:0 C. Holtmann (46.), 2:1 Rupprecht (74.), 3:1 Ochse (84.).

Bes. Vorkommnis: Rote Karte gegen Langenhorsts Brügge (33., Notbremse).