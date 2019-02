„Dieses Spiel haben wir im Angriff verloren.“ Florian Dudek war leidlich enttäuscht, obwohl seine Mannschaft gar nicht verloren hatte. Aber für den Trainer von SW Weiner fühlte es sich so an. Denn obwohl sein Team mit 2:2 (1:0) in Nordwalde einen Punkt erzielt hatte, waren es angesichts der Vielzahl an Torchancen zwei verlorene. Die Weiner ging durch Max Weyring nach Steilpass von Matthias Oßendorf in Führung. Bernd Möllers und Stanislaw Moor hätten diese ausbauen können, scheiterten jedoch. Nach dem Wechsel erzielte Julius Wiedeyer den Ausgleich (48.), Moor gelang aber wieder auf 2:1 (55.). Dann hatten Oßendorf, Mario Tümler und Möllers Chancen, das 3:1 zu erzielen, doch stattdessen markierte Nico van Essen das 2:2. -gs-