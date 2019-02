Metelen -

Am Sonntag ist es wieder so weit: Dann stehen sich die Fußballer aus Metelen und Ochtrup Auge in Auge gegenüber – die Matellia erwartet den FSV. Beide Mannschaften haben ihr erstes Spiel nach der Winterpause gewonnen und gehen daher mit viel Rückenwind in das „Duell an der Vechte“.