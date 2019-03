Füchters spätes 1:1 in Langenhorst bringt den TuS Altenberge an die Spitze

Mit einem 1:1-Unentschieden endete am Sonntag das Nachholspiel in der Frauen-Bezirksliga zwischen der SpVgg Langenhorst/Welbergen und dem TuS Altenberge . Trotzdem durften sich beide Seiten als Sieger fühlen: Die Gastgeberinnen, weil sie einen Bonuspunkt im Abstiegskampf für sich verbuchten, der TuS, weil er die Tabellenführung übernahm.

Die ersten 45 Minuten gingen an die SpVgg, die auf dem tiefen Rasenplatz sportlich standfester agierte. „Wir haben den ganzen Winter nur auf Kunstrasen trainiert und mussten uns daher umstellen. Das ist uns erst in der zweiten Hälfte gelungen“, fasste Altenberges Stephan Weidlich zusammen. Er vertrat Hans-Jürgen Albrecht in der Coaching-Zone.

Der TuS Altenberge übernimmt die Tabellenführung in der Bezirksliga 1/32 Am Sonntag standen sich die SpVgg Langenhorst/Welbergen und der TuS Altenberge in einem Nachholspiel gegenüber. Von Anfang ging es auf dem tiefen Geläuf nur über den Kampf. Das war auch Altenberges Fabienne Westerholt (l.) und Langenhorsts Alina Röhe klar. Foto: Alex Piccin

Im zentralen Mittelfeld lieferten sich Julia Geisler (l.) und Kristina Hopp packende Duelle. Foto: Alex Piccin

Klara Koers war eine von zwei Langenhorster Sturmspitzen. Foto: Alex Piccin

Altenberges Pauline Schengber gab keinen Ball verloren. Foto: Alex Piccin

Tina Moggia und Alina Röhe (r.) Schulter an Schulter. Foto: Alex Piccin

Die erste Hälfte gehörte den Langenhorsterinnen, die nicht nur bei Standards gefährlich waren. Foto: Alex Piccin

Lena Baldus verteidigte auf der linken Altenberger Seite. Foto: Alex Piccin

Kristina Hopp (l.) stellte unter Beweis, warum sie schon höherklassig gespielt hat. Sie zog die Fäden im Altenberger Mittelfeld. Foto: Alex Piccin

Sabrina Brinkmann (l.) kommt vor Nele Brinkschmidt an den Ball. Foto: Alex Piccin

Michelle Vollenbröker (M.) wird von Fabienne Westerholt (l.) und Pauline Schengber begleitet. Foto: Alex Piccin

Julia Geisler (r.) besetzte die Langenhorster Mittelfeldzentrale. Karolin Hauling hat alles im Blick. Foto: Alex Piccin

In der 43. Minute ffiel das 1:0. Nach einem Pass in die Gasse spielte Corinna Rüschoff (r.) ihr Tempo aus . . . Foto: Alex Piccin

. . ., zog an Kira Fröbrich vorbei, schloss mit links ab . . . Foto: Alex Piccin

. . . und durfte jubeln, weil auch Lena Baldus den Ball nicht mehr vor der Linie klären konnte. Foto: Alex Piccin

Dafür gab es die Glückwünsche von Sturmparternin Klara Koers. Foto: Alex Piccin

Bei einer 1:0-Pausenführung schmeckte den Langenhorster Edelfans das Halbzeit-Bierchen noch viel besser. Foto: Alex Piccin

Dass der TuS offensiv nicht zur Entfaltung kam, lag auch an Jane Gesenhues (r.). Sie schirmte Shanice Lüttecke (l.) sehr gut ab. Foto: Marc Brenzel

Mareen Lenfert (l.) gab so etwas wie den klassischen Ausputzer in der Langenhorster Deckung. Foto: Marc Brenzel

Den Gästen fiel nicht mehr ein, als aus der Distanz abzuziehen. Foto: Marc Brenzel

Und wenn dann tatsächlich ein Ball mal auf das SpVgg-Tor flog . . . Foto: Marc Brenzel

. . . war er leichte Beute für Laura Hampel. Foto: Marc Brenzel

In der zweiten Hälfte kamen Tina Moggia (r.) und der TuS mit den Bedingungen besser zurecht. Foto: Marc Brenzel

Mit mehr Einsatz gingen Lena Füchter und die Altenbergerinnen in die Zweikämpfe. Foto: Marc Brenzel

Stets fair, aber gegen Mareen Lenfert kam Füchter zu spät. Foto: Marc Brenzel

Dafür gab es die Gelbe Karte. Foto: Marc Brenzel

Stephan Weidlich stand am Sonntag für den verhinderten Hans-Jürgen Albrecht in der Altenberger Coaching-Zone. Foto: Marc Brenzel

Im Verlauf der zweiten Halbzeit verpasste Corinna Rüschoff bei zwei Kontersituationen das mögliche 2:0. Foto: Marc Brenzel

Konzentriert erwarten Tina Moggia und Torhüterin Kira Fröbrich eine Ecke. Foto: Marc Brenzel

Die Langenhorsterinnen beschränkten sich in der zweiten Halbzeit darauf, Nadelstiche zu setzen. Foto: Marc Brenzel

Tina Moggia (M.) bekommt zu viel Raum und setzt mit ihrem Pass Lena Füchter in Szene. Foto: Marc Brenzel

Und die trifft in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1. Foto: Marc Brenzel

Entsprechend erleichtert feierten die Altenbergerinnen den Ausgleich, das Unentschieden und den Sprung an die Tabellenspitze. Foto: Marc Brenzel

Folglich gab es auch nichts dagegen einzuwenden, dass die Fußballerinnen aus Langenhorst und Welbergen in der 43. Minute in Führung ging. Corinna Rüschoff spielte gegen die schlechtpostierte Altenberger Deckung ihr Tempo aus und traf zum 1:0. „Verdient“, wie SpVgg-Trainer Peter Krumme betonte. „Die erste Halbzeit gehörte schließlich uns.“

Das änderte sich nach der Pause, denn die Grünen aus Altenberge übernahmen angetrieben von Kristina Hopp das Kommando. Doch im letzten Drittel fehlte es dem Favoriten an den Ideen. Das lag auch daran, dass Sharleen Lüttecke bereits nach 28. Minuten ausscheiden musste und ihre Schwester Shanice bei Jane Gesenhues gut aufgehoben war. Daher fielen dem TuS nicht mehr ein als ein paar harmlose Fernschüsse.

Das Heimteam sah sich größerem Druck ausgesetzt und konnte sich nur vereinzelt aus der Umklammerung lösen. So in der 74. Minute, als Rüschoff alleine auf das von Kira Fröbrich gehütete Tor zusteuerte, das Ziel aber um mehr als zwei Meter verfehlte.

Die Altenbergerinnen blieben daher im Spiel und schlugen zurück, als die Lage schon fast aussichtslos schien. Tina Moggia spielte einen Pass in die Schnittstelle, den sich Lena Füchter erlief und zum 1:1 abschloss (90. + 3). „Lena ist erst tags zuvor aus dem Skiurlaub zurückgekommen, deshalb hatten wir sie nur als Back-up mit dabei“, atmete Weidlich erleichtert auf, dass seine Einwechselspielerin die drohende Niederlage abwenden konnte.

„Vom Zeitpunkt des Gegentreffers her ist das Unentschieden natürlich echt ärgerlich, doch unter dem Strich geht das 1:1 in Ordnung. Wir waren in der ersten Hälfte besser, Altenberge in der zweiten. Ich glaube, es gibt heute niemanden in Langenhorst, der glücklicher sein könnte als ich“, bejubelte Krumme das Ergebnis. Dank des einen Zählers schoben sich die Schwarz-Gelben an Alverskirchen vorbei auf Platz acht vor.