Ohne Dawid Ciosek tritt der TTV Metelen zum Verbandsliga-Punktspiel beim TTC Bergkamen-Rünthe an. Für den nach einer Operation noch nicht einsatzfähigen Polen wird Stephan Reuter aus dem Bezirksliga-Reserve hochgezogen.

In der Hinrunde siegte das Sextett aus der Vechtegemeinde mit 9:7, doch daraus lassen sich kaum Erkenntnisse für das Rückspiel am Sonntag ziehen. Nachdem es zuletzt viel Wirbel um den TTC gab, tritt dieser mittlerweile in stark veränderter Aufstellung an. „Wir haben Probleme innerhalb der Mannschaft und werden die Saison deshalb ohne unsere Stammspieler Michael Fedler sowie Marko und Angelo Gunia beenden und damit den Abstieg in Kauf nehmen“, erklärt Vincent Schüßler, die etatmäßige Nummer fünf. Zudem spielen die Rünther seit einem Vorfall in der Hinrunde unter Beobachtung, weshalb wohl ein Oberschiedsrichter die Partie begleiten wird.

„Wir sollten uns von diesen Begleitumständen aber nicht beeinflussen lassen, sondern alles daran setzen, zwei zusätzliche Punkte auf der Habenseite zu verbuchen“, gibt Hendrik Waterkamp die Marschrichtung für das Spiel am ungeliebten Sonntag vor. Der TTV spielt in der Aufstellung Waterkamp, Ksiazczyk, Tewes, Weiß und Klockenkemper.

Sebastian Klockenkemper und Stephan Weiß sind auch zwei wichtige Akteure beim Auswärtsspiel der Zweitvertretung am Samstagabend beim Tabellensechsten TTC Münster IV. Während es für die Domstädter mit ausgeglichenem Punktekonto nach oben und nach unten wohl um nichts mehr geht, ist das Metelener Bezirksligateam auf jeden Zähler angewiesen, will es die Relegationsrunde verhindern. Zwar fehlt Hendrik Focke in Münster, dafür dürfte nach krankheitsbedingtem Ausfall Adam Gajewski wieder zum Einsatz kommen.