Einen Monat ist es her, da sind der FC Lau-Brechte wie auch der SV Mesum III letztmals bei einem Punktspiel aufgelaufen. In der Zwischenzeit hatten die angeschlagenen Lau-Brechter Spieler wie Pascal Weiser oder Andre Wolter viel Zeit, in Ruhe zu regenerieren. Sie sind gegen Mesum eine Option. „Wir haben viel im Ausdauerbereich gemacht, da die Plätze gesperrt waren“, sagt FCL-Trainer Marcel Buscholl.

So sei es eine kleine Wundertüte, was die beiden Mannschaften aufs Grün zaubern werden: „Ich habe aber großes Vertrauen in meine Mannschaft. Außerdem haben wir aus dem Hinspiel einiges gutzumachen.“ Das entschied der SVM mit 2:1 für sich. Positiver Nebeneffekt der langen Zwangspause: Die Rotsperre Kevin Brosdas ist mittlerweile abgelaufen und er kann wieder mitwirken.