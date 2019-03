70 Minuten lang agierten die Gelb-Schwarzen zu hektisch im Spiel nach vorne, brachten die Pässe nicht ans Ziel. Doch anschließend kratzte Langenhorst an der Überraschung. Es war Clara Homölle, die mindestens die Verlängerung auf dem Fuß hatte. Den ersten Versuch hielt Charlotte Schröder fest (70.), beim zweiten nach einem Sololauf von der Mittellinie war die Herforder Torfrau machtlos und wurde ausgespielt (72.). Die letzte Aktion hatte es noch einmal in sich: Bei einer Ecke wurde es im Gästestrafraum unübersichtlich und Homölle brachte das Leder aufs Tor. Doch wieder war Schröder zur Stelle und sicherte ihrer Elf das Ticket zum Viertelfinale.

Auf vier Positionen hatte Herford die Startaufstellung verändert. Tags zuvor musste der HSV in der Regionalliga eine 1:7-Schlappe gegen den 1. FC Köln hinnehmen. Mag es die Doppelbelastung gewesen sein, der ungewohnte Rasenplatz oder eben doch die Langenhorster Deckung, die ihrerseits umgebaut werden musste: Die Gäste taten sich schwer, ihrem Favoritenstatus gerecht zu werden.

Die Taktik der Spielvereinigung, den Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten, ging eine Viertelstunde lang gut. Dann kombinierte sich Herford einmal sauber durch. Rike Lauen wehrte den Torschuss ab, doch Sophie Schäpsmeier staubte ab (17.). Dem 2:0 ging ein kapitaler Abspielfehler voraus, den Leonie Beyer ausnutzte (23.). Den moralischen Schlag ins Kontor beantwortete Preuß mit der Umstellung auf Dreierkette, was mehr Stabilität brachte. Herford tat sich fortan schwer, hochkarätige Torchancen herauszuspielen – trotz mehrmaliger Präsenz im Langenhorster Strafraum.

Alles in allem war das Trainerteam der SpVgg mit dem Gezeigten einverstanden. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich ganz zufrieden. Es war nur schade, dass wir schnell das 0:1 bekommen haben. Ich ärgere mich ein bisschen, aber die Freude, so weit gekommen zu sein, überwiegt“, kommentierte Preuß. Das sahen auch seine Spielerinnen so, mit einigen Stunden Abstand.

SpVgg Langenhorst/Welbergen: Lauen – Stieger, Berkenham, Huke, Hundeloh (34. Holtmannspötter) – Brinkschmidt – Möller, Arntzen (54. Kock), Gesenhues, Homölle – Bos.

Tore: 0:1 Schäpsmeier (17.), 0:2 Beyer (23.), 1:2 Homölle (72.).