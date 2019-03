FSV Ochtrup präsentiert sich verbessert aber weiter sieglos

Denn das Formbarometer zeigt leicht nach oben bei den Rot-Schwarzen. Der Tenor war, dass durchaus mehr drin gesessen hat im Waldparkstadion. Der Tabellenführer nutzte die individuellen Fehler der Ochtruper eiskalt aus und münzte diese in Tore um. Yannick Willers (15.) und Daniel Albers (41.) legten eine 2:0-Führung vor. Arne Werremeier erzielte in Folge eines Eckstoßes aus dem Gewühl heraus den Anschlusstreffer (44.). Doch der Ligaprimus schlug umgehend zurück und stellte durch Walter Sitnikow den alten Abstand wieder her (45.).

Linus Lienkamp vergab kurz nach Wiederbeginn das 2:3, Werremeier traf ins eigene Netz (68.) und eine Minute später war Mohammed Sylla zur Stelle, nachdem Arthur Kutzmann zunächst an Schlussmann Jan Westhoff gescheitert war.

FSV Ochtrup: Neumann – Kutzmann, J. Engbring, Werremeier, Theile – Hannekotte, Holtmann (75. Ahlers) – Lienkamp, Ozog, Sylla – Höseler (66. Grotegerd).

Tore: 1:0 Willers (15.), 2:0 Albers (41.), 2:1 Werremeier (44.), 3:1 Sitnikow (45.), 4:1 Werremeier (68./Eigentor), 4:2 Sylla (69.).