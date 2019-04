Einen 7:1-Erfolg erzielten die Kreisliga-Damen des FC Matellia Metelen im Heimspiel gegen den SC Altenrheine . In der achten Minute war Franzi Pöpping zur Stelle und brachte ihr Team in Führung. Wenige Minuten später legte Pöpping per Ecke für Maike Hollekamp vor, die auf 2:0 erhöhte (15.). Der Blitzstart brachte Sicherheit in die Reihen der Matellia und sorgte für viel Ballbesitz. Daraus folgte kurz vor dem Halbzeitpfiff das 3:0 durch Hollekamp (45.). Die Metelerinnen setzten ihr Spiel im zweiten Durchgang fort und bedienten weiter Stürmerin Hollekamp, die sich treffsicher zeigte und mit drei weiteren Toren auf 6:0 (50./54./66.) erhöhte.

Der Jubel sorgte für eine kurze Unkonzentriertheit, die Anke Stockel-Veltmann nutzte, um auf 6:1 (69.) zu verkürzen. Dadurch ließen sich die Matellia-Damen aber nicht mehr beirren, denn Madlen Tenkhoff legte noch einmal für Hollekamp vor, die den 7:1-Endstand markierte. -hol-