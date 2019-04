Alfons Nienkötter bleibt der Vorsitzende des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Metelen. Im Rahmen der Generalversammlung in der Gaststätte Pieper bestätigten die Mitglieder Nienkötter in seinem Amt.

Rainer Isermann trat hingegen von seiner Position als zweiter Vorsitzender zurück. Im Namen des Vorstands bedankte sich Nienkötter für die langjährige Zusammenarbeit und hob hervor, dass Isermann bei der täglichen Pflege der Vereinsanlage sowie bei der Turniervorbereitung nicht mehr wegzudenken war: „Überall hörte man nur: ‚Wo ist Rainer?‘ Du warst immer der Turnierleiter“ würdigte Nienkötter seine unentbehrliche Arbeit.

Als Isermanns Nachfolgerin wurde Janna Averbeck in den Vorstand gewählt. Neben Isermann gab ein weiteres langjähriges Vorstandsmitglied sein Ehrenamt ab: Stephanie Averbeck legte ihr Amt als Kassiererin nieder. Seitens des Vorstands wurde ihr für ihre hervorragende und zuverlässige Arbeit gedankt: „Auf den Turniertagen warst Du morgens die erste und abends die letzte, die den Platz verließ“, hieß es seitens des ersten Vorsitzenden. Die neue Kassiererin, die Averbeck bereits unterstützend zur Seite stand, heißt Eva Langehaneberg.

Schließlich wurde Britta Roelvink in das Team der Kassenprüfer gewählt. Roelvink vertrat an diesem Abend Jugendwartin Carolin Harnos, die von einem ereignisreichen Jahr für die jüngeren Mitglieder des Vereins berichtete. In diesem Jahr sollen die Aktionen wie das Zelten auf dem Turnierplatz sowie die gemütliche Weihnachtsfeier im Reiterstübchen wiederholt werden.

Als Ausblick auf die kommenden Monate wies der Vorstand auf wichtige Termine hin: An Christi-Himmelfahrt (30. Mai) treffen sich die Mitglieder und die Freunde des Vereins zur Mai-Fahrradtour. Das große Reitturnier findet vom 5. bis 7. Juli (Freitag bis Sonntag) statt, für das wieder zahlreiche helfende Hände benötigt werden. Die grüne Saison wird am 12. Oktober (Samstag) mit der Fuchsjagd abgeschlossen.