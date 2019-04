In der Vorsaison gewannen die Frauen der SpVgg Langenhorst/Welbergen den Kreispokal. Am Samstag kann der Titelverteidiger erneut in das Finale einziehen. Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen den Bezirksligarivalen SG Horstmar/Leer. Anstoß der Partie ist um 13 Uhr im Vechtestadion. Bereits für das Endspiel qualifiziert ist Borussia Emsdetten. Der Landesligist hatte sich Anfang April mit 2:1 beim TuS St. Arnold durchgesetzt. -mab-