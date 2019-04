In Vorbereitung auf das von ihm anvisierte 1200-Kilometer-Rennen Paris-Brest-Paris hat sich der Ochtruper Langstreckenfahrer Thorsten Stening am Osterwochenende einer weiteren Herausforderung gestellt: dem BRM400 Amsterdam, einem Rennen über 400 Kilometer in den westlichen Niederlanden. Der Töpferstädter benötigte 17:34:20 Stunden auf der landschaftlich sehr schönen Route. „Die Nachttemperaturen waren leider grenzwertig, und ab dem südlichsten Wendepunkt bis zum Ziel hatte ich mit sehr viel Gegenwind auf freier Fläche zu kämpfen“, so Stening. Am 11. Mai (Samstag) steht für den Fahrrad-Marathoni noch ein 600er Brevet an. Bleibt er auch dort unter der vorgegebenen Zeit, hat Stening die Qualifikation für Paris-Brest-Paris in der Tasche. -mab-