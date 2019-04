In Metelen wird die Luft immer dünner

Metelen -

Dem FC Matellia Metelen droht nach 21 Jahren im Kreisoberhaus der Abstieg in die B-Liga. Um den zu umgehen, müssen laut Spielertrainer Bertino Nacar aus den verbleibenden fünf Partien wenigstens zehn Punkte geholt werden. Damit sollte am besten schon am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Eintracht Rheine II angefangen werden.