Konkurrent Vorwärts Wettringen II hatte in Altenrheine mit 2:0 vorgelegt, nun musste SW Weiner in Bilk nachlegen, wartete aber bis in die Schlussphase, um die Voraussetzungen für einen 3:1-Sieg zu schaffen.

Zwar hatten die Gäste Mitte der ersten Halbzeit zwei sehr gute Torchancen, doch der gegnerische Keeper sowie Schusspech beließen es beim 0:0 bis zur Pause. Ein Zwischenstand, der nach Einschätzung von Coach Florian Dudek leistungsgerecht war. Kurz nach Wiederbeginn brachte André Bertels die Bilker in Front, und das war offenbar der Auslöser für die Gäste, dem Spiel eine Wende zu geben. Sie bestimmten nun deutlich das Geschehen. Die Folge waren Treffer in der Schlussphase durch Tobias Oßendorf und Jens Heinenbernd (2) zum verdienten 3:1-Erfolg.