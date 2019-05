Ochtrup -

Der Kampf um die Meisterschaft in der B-Liga spitzt sich weiter zu. Will der FC Schwarz-Weiß Weiner ganz oben bleiben, ist ein Heimsieg am Sonntag gegen den Tabellendritten Preußen Borghorst II Pflicht. Im Hinspiel wären die Ochtruper beinahe auf der Strecke geblieben.