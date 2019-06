Ochtrups Thomas Verhufen auf Edelmann TV vornehm unterwegs

Bei so manchem Turnier fristet die Dressur ein Schattendasein. Doch bei den Ochtruper Reitertagen genießt diese Disziplin einen höheren Stellenwert. Nicht zuletzt deshalb finden in der Töpferstadt stets qualitativ hochwertige Prüfungen – wie zum Beispiel am Freitag eine Qualifikation zum LVM-Youngster-Championat – statt.

Diese Prüfungsserie für fünfjährige Dressurpferde verfolgt das Ziel, für den Nachwuchssport Talente zu entdecken und talentierte Pferde zu fördern. Neun Qualifikationen sind im westfälischen Raum ausgeschrieben, die punktbesten acht Reiter-Pferde-Kombinationen kommen zum Finale, das im Januar im Rahmen des K+K-Cups in Münster ausgetragen wird.

Der zweite Tag der Ochtruper Reitertage 2019 1/21 Lea Perrevoort (ZRFV Wadelheim) gewinnt auf Une Star Riverland das erste L-Springen am Freitag. Foto: Marc Brenzel

Kira Wegmann (RFV Ochtrup) und Bente belegen im zweiten L-Springen des Tages den sechsten Rang. Foto: Marc Brenzel

Sieger dieser Prüfung: Denis Albers (RFV Greven) und sein CC Top de Cologne. Foto: Marc Brenzel

Andrea Wilk und Ulrich Bagert vom Vorstand des RFV Ochtrup präsentieren die frisch renovierte Halle. Foto: Thomas Strack

Das Meiste stemmten die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins in Eigenleistung. Foto: Thomas Strack

Am Freitagvormittag standen die Dressurprüfungen im Vordergrund. Foto: Thomas Strack

Für die Gastgeber ging es prima los: Vorsitzender Thomas Verhufen und sein Edelmann TV gewannen eine L-Prüfung. Foto: Thomas Strack

Wichtigste Dressur-Konkurrenz am Freitag war die Qualifikationsprüfung zum LVM-Youngster Championat. Lea Katharina Strothmann aus Vellinghausen und ihr Mein Freund eröffneten den Wettbewerb. Am Ende stand Platz elf. Foto: Thomas Strack

Julia Große-Geldermann (RFV Alt Marl) schloss auf Quentin als Achte ab. Foto: Thomas Strack

Maike Mende aus Wolbeck belegte im Sattel von Rosentraum den zwölften Rang. Foto: Thomas Strack

Karin Schulze Topphoff (RFV Gustav Rau Westbevern) auf Amarillo (geteilter vierter Platz). Foto: Thomas Strack

Marion Wilbers (ZRFV St. Hubertus Neuenkirchen) auf Anton (Platz 3). Foto: Thomas Strack

Friederike Kampmeyer vom RFV Greven gewann auf Dana del Rey die Prüfung mit der Wertnote 7.80. Foto: Thomas Strack

Neunte: Laers Clara Möllers und Doctor Cooper. Foto: Thomas Strack

Thomas Verhufen und Edelmann TV leisteten sich einen kleinen Fehler im Galopp – deshalb Rang vier. Foto: Thomas Strack

Damit war der RFV-Vorsitzender gut zufrieden. Foto: Thomas Strack

Emik Katz aus Hattingen: Die weite Anreise machte sich für ihn und Enzo‘s Everglow mit Silber bezahlt. Foto: Thomas Strack

Märthe Anhuth (RFV Alt Marl) sattelte Flo Renciano und landete auf dem geteilten vierten Platz. Foto: Thomas Strack

Genau wie die Neuenkirchenerin Joke-Marie Brüning auf Event Time. Foto: Thomas Strack

Marlene Breulmann (RFV Rueenberg Gronau) auf It's Quentin schlossen auf Rang neu ab. Foto: Thomas Strack

Friederike Kampmeyer (RFV Greven) gewinnt die Quali-Prüfung für das LVM-Youngster-Championat im Rahmen der Ochtruper Reitertage. Es gratulieren Ludger Rottmann (LVM, M.) und Ulrich Bagert (2. Vorsitzender RFV Ochtrup). Foto: RFV Ochtrup

„Diese Prüfung steht für ein hohes Niveau, denn hier starten wirklich nur Paare, die sich tatsächlich Siegchancen ausrechnen“, erklärt Thomas Verhufen . Der Vorsitzende des gastgebenden RFV Ochtrup ging mit seinem Edelmann TV selbst in den Parcours.

Kurz zuvor hatte das Duo eine L-Dressur für Dreijährige gewonnen. „Vielleicht war Edelmann daher ein bisschen zu müde. Deshalb ist uns ein Fehler im Galopp unterlaufen. Aber so ist das nun einmal mit jungen Pferden. Das muss der Reiter eigentlich mit Cleverness ausgleichen“, bilanzierte Verhufen nach seinem vierten Platz in der Championats-Quali.

Der Sieg ging an Friederike Kampmeyer (Greven) auf Dana del Ray, die die Wertnote 7,80 bekam.

Geritten wurde am Freitagvormittag bei strahlendem Sonnenschein. Hätte das Wetter nicht mitgespielt, wären die Dressurkonkurrenzen in die Halle verlegt worden. Und die erstrahlt seit Kurzem in neuem Glanz. „Bande, Fassade, Fenster – alles neu. Das Meiste haben wir in Eigenleistung gemacht. Da haben unsere Mitglieder super mitgeholfen“, zeigte sich der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Bagert begeistert.

Im Springbereich standen am zweiten Turniertag viele interessante Prüfungen auf dem Programm. Unter anderem gab es zwei Zwei-Phasen-Springprüfungen der Klasse M*. Die erste gewann Michael Baumgartner vom ZRFV Legden, der auf Allegro fehlerfrei blieb. Das Siegerpodest komplettierten Hannah Wansig (Legden) auf Cocsyn sowie Jennifer Borgmann (Kirchhellen) im Sattel von Boss.

► Am heutigen Samstag baut sich die Stimmung von A- bis L- zu M-Prüfungen kontinuierlich auf. Immer interessant: das E-Teamspringen (17.30 Uhr) und das A-Staffetenspringen (19.30 Uhr). Anschließend folgt die beliebte Zeltparty. Vormerken sollten sich alle den Großen Preis am Sonntag, der ab 15.30 Uhr als S*-Springen mit Siegerrunde geritten wird.