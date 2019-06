Hendrik Zurich gelingt Titelverteidigung der ganz besonderen Art

Ein doppeltes Ausrufezeichen hat Hendrik Zurich am Freitagabend gesetzt. Dem Ochtruper gelang beim ersten S*-Springen der Reitertage am Kreuzweg ein Doppelerfolg. Mit Caja blieb Zurich in 56.00 Sekunden fehlerfrei, mit Diarada holte er sich in 57.72 Sekunden Silber. Beinahe hätte der Reiter vom LZRFV Gronau sogar einen Dreifachtriumph gefeiert. Denn wenn ihm und Arcordia nicht am letzten Sprung ein Abwurf unterlaufen wäre, hätte diese Zeit (58.39) auch für den dritten Platz gereicht.

„Ich fahre immer wieder gerne zu diesem Turnier. Das ist für mich etwas ganz Besonderes“, erklärte der Titelverteidiger, der im Vorjahr auf Aurelia die Goldene Schleife in Empfang genommen hatte.

Hendrik Zurich gewinnt das erste S-Springen der Ochtruper Reitertage 1/19 Heindrik Zurich (LZRFV Gronau, 2.v.l.) und Thomas Holz (RFV Greven, 2.v.r.) gewinnen je eine Abteilung beim Zwei-Phasen-M-Springen während der Ochtruper Reitertage am 14. Juni 2019. Foto: Thomas Strack

Das erste S-Springen lockte zahlreiche Pferdefreunde an. Foto: Thomas Strack

Aber zuvor stand am Freitagabend etwas anderes auf dem Programm: Foto: Thomas Strack

Die Vorführung der jungen Voltgierer. Foto: Thomas Strack

Die legten mit viel Schwung los. Foto: Thomas Strack

Und zeigten auf dem Rücken der Pferde einen sicheren Stand. Foto: Thomas Strack

Dann ging es mit der schweren Prüfung weiter: Als Erster startete Thomas Holz (Greven), der diesmal nicht in die Platzierung sprang, Foto: Thomas Strack

Jennifer Borgmann aus Kirchhellen und Boss kassierten einen Strafpunkt aufgrund der Zeitüberschreitung. Foto: Thomas Strack

Die Ochtruper Reitinteressierten bekamen jede Menge geboten. Foto: Thomas Strack

Aus Altenberge waren Gritt Schulze Wierling und American‘s Abbygale angereist. Foto: Thomas Strack

Tobias Woltering und Cardoro vertraten die Farben des gastgebenden RFV Ochtrup. Foto: Thomas Strack

Dem Duo galt ein besonderes Interesse. Foto: Thomas Strack

Vera Schilling vom ZRFV Altenberge hatte Casys Shadow gesattelt. Foto: Thomas Strack

Der Laerer Stephan Gerdener auf Feeeriek. Foto: Thomas Strack

Platz drei ging an den Niederländer Nuri Dijks und seinen Addison. Foto: Thomas Strack

Besser war nur Hendrik Zurich, der sich mit Arcordia beinahe noch die dritte Medaille gesichert hätte. Foto: Thomas Strack

So blieb es bei einem Doppelsieg mit Diarada . . . Foto: Thomas Strack

. . . und Caya. Foto: Thomas Strack

Das lässt den in Ochtrup groß gewordenen Zurich für den Großen Preis am Sonntag hoffen. Foto: Thomas Strack

Elf Hindernisse mussten die 46 Paare überspringen, davon einige, die es in sich hatten. Trotzdem: 15 Starter, also fast ein Drittel, blieben fehlerfrei. Zwei Duos bekamen lediglich einen Strafpunkt, weil sie die vorgegebene Zeit von 70 Sekunden überschritten hatten.

Die Top Ten waren am Freitag im Preis der Firma Stahlbau Woltering sehr international besetzt. Dritter wurde der Niederländer Nuri Dijks auf Addison, der für den RV St. Georg Münster startende Ire Jonathan Gordon wurde mit Sunny Fünfter. Zudem reihte sich der Schweizer Michael Baumgartner (ZRFV Legden) mit zwei Pferden auf den Rängen acht und zehn ein.

Das hohe Niveau der Prüfung war unter anderem auf die Bodenverhältnisse zurückzuführen, die Reiter und Trainer als sehr gut bezeichneten.

Für Hendrik Zurich stand nach dem Doppelsieg endgültig fest, dass er auch am Sonntag im Großen Preis der Volksbank ganz oben angreifen möchte. „Ich habe drei gute, schnelle, aber auch vorsichtige Pferde, mit denen es gerade läuft.“

Mit Tobias Woltering stellte sich ein weiterer Ochtruper der Konkurrenz. Bei seinem vielversprechenden Ritt verpassten Woltering und Cardoro (acht Jahre) nur ganz knapp eine makellose Runde und damit eine Platzierung.